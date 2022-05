Como descobrir se fui bloqueado no WhatsApp? Veja

Normalmente, quando uma pessoa bloqueia um contato no WhatsApp, muitas informações ficam invisíveis. Em razão disso, é possível saber se você foi bloqueado ou não na plataforma de mensagens.

Normalmente, quando uma pessoa bloqueia um contato no WhatsApp, muitas informações ficam invisíveis. Em razão disso, é possível saber se você foi bloqueado ou não na plataforma de mensagens.

Como saber se fui bloqueado no WhatsApp?

Quando se é bloqueado, não é mais possível visualizar as informações ou enviar mensagens para o contato responsável pelo bloqueio. Vale ressaltar que todas essas limitações também são válidas para o bloqueador.

O bloqueio impede:

Visualização dos Status;

Visualização da foto de perfil do usuário;

Adicionar o usuário a novos grupos;

Entregar as mensagens;

Ligar para o usuário.

Por que não consigo ver os dados do contato?

De antemão, é importante informar que o fato de não conseguir ver os dados de um contato no WhatsApp não significa que foi, exclusivamente, bloqueado. Na realidade, muitos são os motivos que te impede de ver a foto do perfil, por exemplo.

Casos como de atualizações de privacidade do contato, falta de foto no perfil e mudanças feitas no aplicativo podem inviabilizar temporariamente a visibilidade dos dados. Logo, tente descobrir com o contato se de fato foi bloqueado.

Como bloquear um contato no Android e no iOS

No Android:

Abra as configurações do seu WhatsApp; Agora, clique na aba “Conta” e na sequência em “Privacidade”; Feito isto, vá em “Contatos bloqueados” – aparecerão na tela todos os contados já bloqueados; Para incluir um novo contato, toque na opção “Adicionar”; Sua lista de contatos será aberta para que você selecione a pessoa que deseja vetar. Lembrando que não será mais possível receber mensagens ou visualizar outras informações do contato; Pronto! Mais uma pessoa foi bloqueada em seu aplicativo.

No iOS:

Com o WhatsApp aberto, vá em “Ajustes”; Em seguida, clique em “Conta” e depois em “Privacidade”; Feito isto, toquem em ”Bloqueados”; Quando a lista de bloqueados aparecer, clique em “Adicionar novo”; Agora, escolha o contato que deseja bloquear.