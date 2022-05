Concurso DETRAN AM 2022: Locais de provas são divulgados! Foram 63 mil inscritos!

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas tem um novo edital de concurso público (Concurso DETRAN AM 2022) em andamento para o preenchimento de cargos no órgão.

O certame registrou, ao todo, um total de 63.063 inscritos no concurso, que tem a oferta de 183 vagas imediatas. O número de inscritos foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora da seleção.

Os cargos mais procurados no concurso foram técnico administrativo (35.754 inscritos), agente de trânsito (11.338) e técnico vistoriador de veículos (4.400). Veja a relação total aqui.

As provas objetivas e discursivas do concurso serão aplicadas no dia 15 de maio, nos municípios de Manaus, Eirunepé, Humaitá, Parintins, Tabatinga e Tefé. Os locais de provas já podem ser consultados – clique aqui e veja.

De acordo com o documento publicado, a oferta é para 183 vagas, de níveis médio e superior. Os salários chegam a até R$5 mil.

Serão reservadas vagas para pessoas com deficiência. Os salários chegam a R$2.300 para cargos de nível médio e R$5.500 para os de nível superior. O concurso DETRAN-AM conta com vagas para candidatos de ensino médio e superior, conforme disposto a seguir:

Nível médio:

Técnico administrativo: 40 vagas;

Técnico de Informática: 10 vagas;

Técnico Vistoriador: 10 vagas.

Nível superior:

Administrador: 3 vagas;

Contador: 2 vagas;

Assistente Social: 1 vaga;

Médico com Especialização em Medicina de Tráfego ou Perícia de Trânsito: 2 vagas;

Engenheiro com especialização em trânsito: 1 vaga;

Analista jurídico: 4 vagas;

Estatístico: 1 vaga;

Pedagogo: 1 vaga;

Psicólogo com especialização em trânsito: 2 vagas;

Analista de Sistema de Informação: 3 vagas;

Arquivista: 1 vaga;

Designer: 1 vaga;

Comunicação Social: 1 vaga;

Arquiteto: 1 vaga;

Economista: 1 vaga;

Agente de trânsito: 55 vagas;

Perito de Acidente de Trânsito: 3 vagas;

Examinador de trânsito: 40 vagas.

No cargo de Examinador de Trânsito, o candidato deverá ter, pelo menos, 21 anos para ingressar no cargo. Nos demais casos, o requisito é ter o mínimo de 18 anos.

Inscrição concurso DETRAN AM 2022

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever no período compreendido entre 08 de março e 06 de abril, por meio do site do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), organizador do concurso. A taxa de inscrição custou R$65 para nível médio e R$75 para nível superior.

Puderam solicitar a isenção da taxa: desempregados; trabalhadores que tenham renda mensal de até três salários mínimos; eleitor convocado para prestar serviços à Justiça Eleitoral; doadores de sangue; membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico).

Provas

O concurso DETRAN-AM 2022 vai contar com quatro etapas de avaliação, da seguinte forma:

Para o cargo de agente de trânsito, examinador de trânsito, perito de acidente de trânsito e técnico vistoriador de veículos ainda será realizado um curso de formação, na cidade de Manaus.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 15 de maio, nas cidades de Manaus, Eirunepé, Humaitá, Parintins, Tabatinga e Tefé. Na parte objetiva, os candidatos deverão responder a 60 questões, distribuídas da seguinte maneira:

Analista jurídico: Língua Portuguesa: 10 questões;

Noções de Informática: 5 questões;

História e Geografia do Amazonas: 5 questões;

Legislação de Trânsito: 20 questões;

Conhecimentos Específicos: 20 questões. Demais cargos: Língua Portuguesa: 10 questões;

Noções de Informática: 5 questões;

História e Geografia do Amazonas: 5 questões;

Legislação de Trânsito: 10 questões;

Noções de Direito: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 20 questões. A prova discursiva vai contar com uma redação. O teste de aptidão física do concurso DETRAN-AM de agente de trânsito vai contar com flexão, abdominal e corrida. O número de repetições e o tempo máximo serão diferentes para homens e mulheres. O exame será realizado no dia 19 de junho. A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.