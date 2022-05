Copacol abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Copacol, Cooperativa Agroindustrial, abre novas funções para trabalho. Para se candidatar, a companhia busca candidatos que se identifiquem com o perfil da empresa e atendam aos mínimos requisitos exigidos. Confira mais informações sobre como se inscrever.

Copacol tem novas vagas de trabalho no Brasil

Fundada no ano de 1963, a Copacol é uma das melhores empresas para trabalhar dentro do Brasil, sendo destaque no segmento alimentício e comercializando seus produtos no mercado interno e externo, atuando dentro dos cinco continentes. Para preencher seu quadro de colaboradores, a companhia está em busca de candidatos que tenham todos os requisitos das funções em aberto.

Confira as oportunidades disponíveis para inscrição:

Assistente Administrativo – Brasília;

Assistente Administrativo Processos e Custos – Nova Aurora;

Auxiliar Operacional de Frota – Cafelândia;

Auxiliar de Operações – Cafelândia;

Auxiliar Operacional Unidade de Recebimento de Grãos – Palmitolandia;

Jovem Aprendiz – Brasília;

Eletromecânico Unidade Industrial – Ubiratã;

Eletricista Industrial – Ubiratã e Cafelândia;

Balanceiro – Pranchita;

Operador de Máquinas Caldeira – Cafelândia;

Operador de Caixa – Jesuítas;

Monitor de Processo – Cafelândia;

Líder de Produção – Cafelândia;

Jovem Aprendiz Industrial – Toledo.

Veja também: Saint Gobain tem vagas de emprego pelo país; veja cargos

Como se inscrever

Para integrar ao time Copacol, os profissionais que atenderem aos requisitos mínimos e residirem nas cidades com vagas em aberto, devem realizar a candidatura por meio do link de participação.

Todos os currículos enviados serão analisados e a empresa entrará em contato com os selecionados até o dia 29/05/2022, para comunicar as próximas etapas do processo seletivo.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos.