Gi Group tem 100 vagas de empregos temporários em São Paulo

A Gi Group, uma das maiores recrutadoras do Brasil, tem 100 vagas de empregos temporários em São Paulo. Os cargos serão destinados para exercer a função de Auxiliar de Logística, e para se candidatar será necessário atender todas as exigências da função. Acompanhe mais informações.

Gi Group contrata novos profissionais em São Paulo

A Gi Group, maior companhia de recrutamento e seleção, está oferecendo novas 100 vagas de trabalho para o cargo de Auxiliar de Logística. Para se inscrever será necessário possuir o ensino médio completo, a empresa não exigirá experiência profissional anterior, apenas disponibilidade de horário e que o candidato se adapte ao perfil da empresa contratante. Veja mais informações:

Regime de Contratação será temporário com possibilidade de futura efetivação;

Ensino médio concluído;

Residir nas regiões de Barueri, Jundiaí, Osasco, Carapicuíba, Várzea Paulista ou Parque São Roberto;

Disponibilidade de Horários;

Disponibilidade para atuar em turnos de segunda a sábado.

Os novos selecionados serão responsáveis por realizar a expedição de materiais, ajudar na carga e descarga, controlar o estoque, emitir notas fiscais, conferir as encomendas, preparo, confecção e distribuição de materiais, além de utilizar o sistema WMS.

Além de remunerações compatíveis com as funções, os novos selecionados contam com diversos benefícios, como: auxílio fretado, refeitório no local, vale transporte, café da manhã e restaurante interno.

Como se inscrever

Para participar do recrutamento da empresa Gi Group, será necessário que o profissional resida em uma das cidades citadas acima, onde a companhia contratante possui vagas em aberto, além de atender todos os requisitos mínimos. As inscrições estão sendo feitas através do site de participação.

