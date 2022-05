MP – PA abre concurso para 169 vagas de nível médio e superior

O Ministério Público do Pará (MP – PA) divulgou edital para contratação de 169 novos profissionais.

As vagas são para nível médio e superior em diferentes áreas. Os salários variam entre R$ 3.120,70 a R$ 4.456,79.

A banca organizadora responsável pelo concurso é a Consulplan.

Vagas e salários MP – PA

O concurso para o Ministério Público do Pará irá oferecer 169 vagas para cargos de nível médio e superior com contratação imediata, mais vagas para cadastro reserva.

De acordo com o edital, as vagas serão distribuídas entre os cargos de:

Analista jurídico – 15 vagas

Auxiliar de administração – 77 vagas

Auxiliar de enfermagem – 3 vagas

Administrador – 3 vagas

Analista de sistemas – 7 vagas

Assistente social – 12 vagas

Biblioteconomista – 1 vaga

Contador – 3 vagas

Economista – 3 vagas

Enfermeiro – 1 vaga

Pedagogo – 1 vaga

Psicólogo – 10 vagas

Sociólogo – 2 vagas

Técnico em informática – 15 vagas

Arquiteto – 4 vagas

Engenheiro – 4 vagas

Dentista – 2 vagas

Médico – 5 vagas

Psiquiatra – 1 vaga

Das 169 vagas oferecidas, 20% são destinadas a pessoas que se autodeclararem negras ou pardas, 10% para pessoas com deficiência e 5% para indígenas e quilombolas.

Os salários variam de acordo com os cargos pretendidos. Para os cargos de nível médio, por exemplo, o salario é de R$ 3.502,85. Já os cargos de nível superior possuem remuneração de até R$ 4.456,79.

Além do salário mensal, os candidatos aprovados e contratados também receberão auxílio saúde, auxílio alimentação no valor de R$ 1670, auxílio transporte e adicional por tempo de serviço.

Para os cargos de nível superior ainda estão previstas gratificações que podem chegar a 80% do valor da remuneração mensal.

A jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com exceção dos cargos de médico e médico psiquiatra, onde a jornada é de 4 horas por dia, segundo a regulamentação própria dos profissionais.

As vagas serão distribuídas em diversas regiões do estado, incluindo a capital, Belém, além das seguintes regiões administrativas do MP – PA:

Marajó;

Ananindeua;

Castanhal;

Capanema;

Paragominas;

Abaetetuba;

Suore;

Breves;

Marabá;

Redenção;

Tucuruí;

Parauapebas;

Altamira;

Itaituba;

Santarém;

Inscrições MP – PA

Os interessados em participar do concurso para o Ministério Público do Pará podem fazer a inscrição entre os dias 23 de maio de 2022 ao dia 23 de junho de 2022.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site da Consulplan.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 40 para os cargos de nível médio e R$ 42 para os cargos de nível superior.

Os candidatos que desejarem solicitar a isenção da taxa de inscrição podem fazer o requerimento entre os dias 23 e 25 de maio de 2022 também pelo site da Consulplan.

Tem direito a isenção de taxa os candidatos com deficiência e os candidatos que estiverem inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico.

Etapas do concurso MP – PA

O concurso público para o Ministério Público do Pará será composto de três etapas: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos.

As provas objetiva e discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, são comuns a todos os candidatos.

Serão 60 questões divididas entre conhecimentos gerais (língua portuguesa, ética e legislação, legislação estadual e institucional, noções de direito constitucional e noções de direito administrativo) e conhecimentos específicos, onde o conteúdo varia de acordo com o cargo pretendido.

A prova objetiva e discursiva está marcada para acontecer no dia 14 de agosto para todos os candidatos.

Os candidatos de nível superior aprovados na prova objetiva e discursiva serão convocados para avaliação de títulos, de caráter classificatório.

Clique aqui e acesse o edital completo para maiores informação sobre o concurso público para o Ministério Público do Pará.