Mundo Animal abre 40 vagas de emprego no Recife

O Mundo Animal, um dos maiores restaurantes temáticos do Brasil, abre novas 40 vagas de emprego no Recife. As oportunidades são para atuação na nova unidade da companhia, e a empresa não exige experiência profissional em nenhum dos cargos abertos. Acompanhe mais informações.

Mundo Animal anuncia nova posições em Recife

O restaurante temático Mundo Animal foi fundado com o objetivo de proporcionar uma experiência única aos seus consumidores. A empresa oferece um serviço exclusivo, que inclui um cardápio com nomes temáticos de animais selvagens, como leões, girafas e zebras.

Em busca de novos colaboradores, a empresa lançou um novo processo de recrutamento para a unidade em Recife, onde será inaugurada sua nova unidade. Para se candidatar não é necessário experiência profissional, pois a companhia oferecerá um treinamento antes de serem exercidas as funções. Veja os cargos disponíveis para candidatura:

Recepcionistas;

Operadores de Caixa;

Auxiliares de Limpeza;

Auxiliares de Cozinha;

Auxiliares de Copa;

Recreacionistas;

Chapeiros;

Garçons.

Todas as vagas em aberto serão destinadas para a nova unidade que será inaugurada no bairro Boa Viagem, em Recife. É importante que os candidatos ressaltem suas qualificações e encaminhe para a empresa um currículo atualizado, garantindo destaque entre os demais candidatos.

A companhia oferece salário compatível e benefícios que serão divulgados durante as entrevistas individuais.

Como se inscrever

Para participar do processo de recrutamento da empresa Mundo Animal, será necessário que o profissional resida no bairro Boa Viagem ou nas proximidades, lembrando que não é necessário experiência profissional para se candidatar. Para garantir sua participação, os interessados devem encaminhar um currículo atualizado para o e-mail: vagasmundoanimalrecife@gmail.com.

