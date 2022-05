o que fazer se o meu pagamento não foi depositado neste sábado

Mais um grupo de trabalhadores ganhou o direito de receber uma rodada extraordinária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Neste sábado (21), os pagamentos foram depositados para os trabalhadores que nasceram no mês de julho. O saldo foi depositado na conta poupança social digital do Caixa Tem desde as primeiras horas da manhã.

No entanto, alguns usuários que nasceram no mês de julho garantem que não receberam nada neste sábado (21). O que fazer diante desta situação? De acordo com as dicas da própria Caixa Econômica Federal, o primeiro passo é confirmar se há algum saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Atente para o fato de que nem todos os trabalhadores formais possuem a garantia de recebimento do FGTS extraordinário. É preciso ter um saldo disponível em conta ativa ou inativa. Para realizar a consulta da sua situação, não é necessário sair de casa. Basta abrir o app do FGTS, que já está disponível para download.

Caso haja algum saldo disponível e mesmo assim o dinheiro não tenha sido depositado, é importante verificar se há necessidade de solicitação. A Caixa explica que geralmente não é necessário solicitar o depósito extraordinário. Entretanto, existem situações em que a solicitação se faz necessária. Portanto, é possível que a quantia não tenha caído porque o indivíduo não solicitou o saldo.

Para resolver o problema, basta fazer a solicitação também pelo app do FGTS, ou seja, não será necessário sair de casa para pedir o dinheiro. O Governo explica que o pagamento será realizado na próxima data de liberação marcada no calendário oficial. É possível realizar a solicitação mesmo considerando que a sua data de liberação já tenha passado.

Bloqueios

No entanto, existem situações específicas em que o sistema da própria Caixa Econômica Federal realiza bloqueios nos saldos dos usuários. Há relatos de pessoas que não conseguem movimentar o dinheiro por uma série de motivos.

Uma razão muito comum é o bloqueio por uso da modalidade do saque aniversário do FGTS. Quem opta pela retirada fica impedido de movimentar o dinheiro do Fundo de Garantia neste momento.

De toda forma, esta não é a única razão para os bloqueios. A principal dica é verificar o problema no app do FGTS. Caso haja qualquer tipo de dúvida, o cidadão poderá ir até uma agência da Caixa e tentar resolver o problema com algum atendente.

FGTS

O Governo Federal decidiu liberar mais uma rodada extraordinária do FGTS para trabalhadores com o objetivo de dinamizar a economia. Em entrevistas, membros do Planalto indicam que o melhor a se fazer com a quantia é pagar as contas.

O cidadão pode, por exemplo, tentar pagar suas dívidas, ou ao menos conseguir um acordo com os seus credores. De toda forma, vale sempre lembrar que a decisão final do uso da quantia do FGTS é sempre do trabalhador.

Ainda neste mês de maio, o Governo deverá liberar mais duas rodadas do FGTS extraordinário para as pessoas que nasceram nos meses de agosto e setembro. Quem faz aniversário nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho já está com o dinheiro no sistema do Caixa Tem.