OdontoCompany abre empregos pelo Brasil; confira

Mais de 30 novas posições estão disponíveis no Brasil através da OdontoCompany, a maior rede de clínicas odontológicas do país. As vagas estão disponíveis para uma variedade de unidades da rede. Confira as colocações de trabalho e como se candidatar abaixo.

OdontoCompany anuncia novas oportunidades de trabalho

A OdontoCompany, fundada em 1990, é uma rede de clínicas odontológicas que oferece atendimento odontológico abrangente e especializado em todas as áreas da saúde bucal.

Atualmente, a empresa possui mais de 600 unidades espalhadas pelo Brasil, todas as quais proporcionam segurança e conforto a todos os seus clientes, bem como a mais avançada tecnologia em todas as etapas do tratamento. Prótese dentária, Implantologia, Ortodontia, Periodontia, Clínico Geral e Odontopediatria são alguns dos tratamentos fornecidos pela empresa.

Recentemente, a companhia divulgou algumas vagas em aberto no site InfoJobs. De acordo com o cargo, habilidades ou experiências adicionais podem ser necessárias. Para obter mais informações, veja a lista abaixo:

Gerente Comercial – Rio de Janeiro;

Dentista Ortodontista – Maricá;

Comercial e Marketing – Curitiba;

Recepcionista – Curitiba;

Vendedor Interno – Porto Alegre;

Agente Comercial – São Paulo;

Auxiliar de Protético – Rio de Janeiro.

Como se candidatar

Você quer fazer parte da equipe da OdontoCompany? Os candidatos interessados em participar do processo de seleção e ter a chance de preencher uma das vagas em aberto da companhia devem preencher todos os campos obrigatórios antes de enviar sua inscrição através do site de inscrição.

A companhia também oferece aos selecionados diversos benefícios, além da remuneração, como por exemplo, salário fixo, bônus, comissão, plano de carreira, vale transporte e vale alimentação.

