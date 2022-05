Saque de R$1 mil do FGTS: nascidos em agosto podem sacar a partir de HOJE

A partir desta quarta-feira (25/05), os trabalhadores nascidos em agosto poderão efetuar o saque extraordinário de até R$1 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A princípio, de acordo com o calendário escalonado divulgado pelo Governo Federal, dividido por mês de nascimento, recebem hoje cerca de 3,4 milhões de trabalhadores.

Nesta semana, um outro pagamento será realizado pela Caixa Econômica Federal. No próximo sábado (28), os pagamentos serão efetuados para os nascidos em setembro, quando também 3,4 milhões receberão os pagamentos.

Por fim, nestas duas etapas de pagamentos, serão R$ 5 bilhões disponibilizados pelo governo federal, de um total de R$ 30 bilhões reservados para o pagamento do benefício.

Até esta quarta, os nascidos de janeiro a julho já tiveram os recursos liberados em datas anteriores. O saque dos valores do programa será possível até o dia 15 de dezembro.

Próximos pagamentos do saque extraordinário

Conforme informado anteriormente, os nascidos de janeiro a julho já contam com os valores em suas contas. Sendo assim, restam cinco pagamentos para os nascidos nos seguintes meses:

agosto: recebem dia 25 de maio

recebem dia 25 de maio setembro: recebem dia 28 de maio

recebem dia 28 de maio outubro: recebem dia 1º de junho

recebem dia 1º de junho novembro: recebem dia 8 de junho

recebem dia 8 de junho dezembro: recebem dia 15 de junho

Como consultar o valor que vou receber o FGTS?

É importante destacar que o valor que cada trabalhador vai receber do FGTS vai depender de quanto cada um possui nas suas contas (ativas e inativas).

Seja como for, o saque para todos os trabalhadores estarão limitados a um total de R$ 1 mil, mesmo que o trabalhador tenha saldo muito maior nas contas. Quem possuir um valor menor, receberá o valor integral em suas contas.

A consulta do saldo do FGTS poderá ser feita pelo site e pelo aplicativo do FGTS, disponível para celulares Android e iOS.

Consulta pelo site do FGTS

Em primeiro lugar, o trabalhador que preferir, pode consultar o saldo do FGTS através do site oficial do Fundo de Garantia. Por lá, será possível saber se o cidadão tem direito ao saque.

Portanto, em caso de resposta positiva, ele também poderá consultar a data de liberação de crédito que será feita pelo Governo Federal.

Consulta pelo aplicativo

Pelo aplicativo, a gama de possibilidades é notadamente maior. O cidadão também poderá saber se há algum saldo em seu nome e também qual será a data do recebimento do benefício, em caso de resposta positiva. Mas além disso, o trabalhador também poderá consultar alguns dados básicos que estão disponíveis.

Ademais, através do aplicativo, o cidadão também poderá informar que não quer receber o saldo do FGTS neste momento. Além disso, é possível fazer a solicitação do retorno do valor creditado para a conta do FGTS.

Por fim, o indivíduo poderá usar a conta para atualizar os dados cadastrais e criar a chamada Conta Poupança Social Digital, que servirá para os depósitos.