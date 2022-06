O mercado de investimentos é amplo e dinâmico, por isso, é importante que o novo investidor se atente para que não caia em golpes e fraudes e diversifique suas opções de maneira planejada.

Investimentos: o novo investidor deve fazer um planejamento faseado e analisar o mercado

São muitos os novos entrantes no mercado de investimentos, considerando os dados oficiais da Bolsa de Valores (B3) e a popularização das opções, principalmente no que tange à renda fixa. Por isso, muitas pessoas estão optando por diversificar seus investimentos para além da poupança.

Os ganhos podem ser relativamente maiores. Entretanto, é necessário que o seu direcionamento seja feita de forma planejado. Dessa maneira, você evita cair em golpes e minimiza a possibilidade de perdas em longo prazo.

Busque fontes confiáveis e estude o mercado financeiro e econômico

Primeiramente, você deve sempre buscar por fontes oficiais para elevar o seu nível de conhecimento sobre o mercado de investimentos. Por isso, visite sites de instituições como a Bolsa de Valores (B3) e o Banco Central do Brasil (BCB). Além disso, há outras plataformas de empresas que oferecem informações eficientes, como as fintechs e as corretoras de valores.

Tenha cuidados com golpes e fraudes

Muitos golpes são aplicados na internet utilizando diversas maneiras de obter seus dados. Por isso, não clique em links suspeitos recebidos por nenhum canal de contato, bem como desconfie de ofertas de ganhos muito acima da média do mercado.

Estude a economia e sua volatilidade

O mercado de investimentos requer conhecimento sobre a economia de forma abrangente; já que você deve considerar os diversos aspectos que impactam a rentabilidade de suas opções.

Por isso, é aconselhável que o novo investidor comece pelas opções de renda fixa e diversifique com valores baixos. Dessa forma, o investidor poderá entender de forma prática o funcionamento desse mercado.

Comece por opções de renda fixa e invista valores baixos de maneira planejada

É possível que você, enquanto novo investidor, invista valores baixos de forma faseada. O Tesouro Direto, por exemplo, é uma opção viável que permite investimentos de valores baixos.

Atualize seus conhecimentos e considere suas particularidades

Dessa forma, poderá entender o funcionamento das opções de renda fixa e elevar a sua renda de maneira segura, diversificando de maneira planejada. Por isso, considere diversos aspectos para que você obtenha sucesso no mercado de investimentos e se atualize constantemente para que alcance seus objetivos em médio, curto e longo prazo.