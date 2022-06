UNIT inicia aplicação de provas do Vestibular 2022/2 de Medicina

O Grupo Tiradentes aplica neste domingo e na próxima segunda-feira, dias 5 e 6 de junho, as provas do Vestibular 2022/2 para os cursos de Medicina. A aplicação das provas será das 8h às 12h.

Compõem o grupo as seguintes instituições: Universidade de Tiradentes (UNIT), em Aracaju (SE), o Centro Universitário Tiradentes (Unit Alagoas), em Maceió, e a Faculdade Tiradentes (Fits Piedade), em Jaboatão dos Guararapes (PE).

De acordo com as orientações da UNIT, os candidatos do Vestibular 2022/2 de Medicina devem chegar aos locais de prova com antecedência. Os portões de acesso aos locais de prova serão fechados às 7h45. Conforme o edital, as provas estão distribuídas da seguinte forma:

5 de junho: prova de redação, 35 questões objetivas de Linguagens e Códigos e 15 questões de Matemática;

prova de redação, 35 questões objetivas de Linguagens e Códigos e 15 questões de Matemática; 6 de junho: 20 questões de Ciências Humanas e 50 questões de Ciências da Natureza.

O grupo orienta ainda que os vestibulandos devem apresentar documento de identificação com foto e assinatura e caneta de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

Vagas e resultado

A oferta da UNIT para o Vestibular 2022/2 de Medicina é de 70 vagas para Maceió (AL), 94 vagas para Jaboatão dos Guararapes (PE) e 80 vagas para Aracaju (SE).

Conforme o cronograma do Vestibular 2022/2 de Medicina, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 10 de junho. As matrículas serão recebidas no dia seguinte, 11 de junho. Ainda de acordo com o cronograma, o início das aulas está marcado para o dia 1º de agosto.

Acesse o site do vestibular para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFTO libera os locais de prova do Vestibular 2022/2; saiba mais detalhes.