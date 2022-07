AJUSTE DO LIMITE DO CARTÃO NUBANK: Veja como fazer pelo aplicativo

Por meio do aplicativo do Nubank, o usuário do cartão de crédito pode realizar várias operações, como ajustar o limite da ferramenta.

A possibilidade é muito cotada nos casos em que o cidadão não quer usar o crédito total disponibilizado pelo banco digital ou quando quer ter um limite maior para comprar algo específico.

Como ajustar o limite do seu cartão Nubank?

Abra o aplicativo do Nubank em seu celular; Na tela inicial, toque na aba “Cartão de Crédito”; Depois, desça a tela e aperte na opção “Ajustar limite”; Em seguida, será mostrado o seu limite atual e o quanto de crédito ainda tem disponível. Caso queira reduzir o limite, puxe a seta até o valor desejado; Porém, caso queira aumentar, na mesma tela aperte no botão com o símbolo de “+”, na opção “Pedir aumento”; Feito isto, digite o valor do novo limite que você gostaria de ter no cartão e toque no botão com a seta para prosseguir; Na sequência, escolha qual o motivo do aumento do limite do seu cartão de crédito; Para finalizar, clique no botão “Pedir aumento”.

Antes de dar a resposta da solicitação, o sistema do Nubank fará uma rápida consulta em seus dados, como limite utilizado e pagamentos recentes de suas faturas. No final, você será notificado se teve o limite ampliado ou não.

Dicas para aumentar limite do cartão Nubank

Concentre as despesas no seu cartão de crédito

A primeira dica é concentrar todos os seus gastos na ferramenta do Nubank. Dessa forma, é possível garantir que todo o seu limite vai ser bem explorado, o que pode deixar evidente para fintech que você precisa de mais crédito.

Mantenha o CPF livre de restrições

Um dos fatores que podem te ajudar a aumentar o limite no cartão da fintech é manter o seu histórico de crédito intacto. Isso acontece quando você mantém em dias o pagamento das suas dívidas, não ficando inadimplente com o Nubank ou qualquer outra empresa, longe da restrição do CPF.

Pague a fatura em dia

Além de evitar cair em dívidas, também é importante não atrasar o pagamento das faturas do Nubank. Ao pagar a dívida no dia do vencimento significa que você honra com seus compromissos, inclusive com a instituição financeira. Vale ressaltar que pagar o valor mínimo não é uma boa ideia.

Desenvolva um relacionamento com o Nubank

Também é possível estreitar os laços com a fintech ao contratar outros serviços disponibilizados. A ação pode te ajudar a conseguir um limite maior para o cartão de crédito.

Mantenha os seus dados da renda em dia

Por fim, outra ação muito importante é manter os seus dados cadastrais sempre atualizados, sobretudo a renda. Isso porque, caso tenha um rendimento maior que quando informou ao banco é possível receber um aumento imediato no limite.

Clientes do Nubank podem receber cashback de até R$ 1,5 mil

Na última segunda-feira (4), o Nubank anunciou uma parceria com a Shopee que oferece cashback de até R$ 50 por compra. O cliente pode receber até R$ 1,5 mil por mês, desde que as aquisições sejam feitas em um intervalo de 1 hora cada.

Para ativar o cashback da Shopee, basta habilitar o recurso no shopping do Nubank. O retorno do dinheiro é depositado na conta do consumidor, em um prazo de até 90 dias após a confirmação da compra, podendo ser usado como o cliente quiser.

O percentual do cashback varia de acordo com as ofertas disponíveis no Shopping do Nubank. Além disso, é considerado o valor bruto do produto, ou seja, sem o frete.

A novidade está sendo liberada gradualmente aos usuários do banco digital, sendo assim, é possível que o serviço ainda não tenha sido liberado para você.

Veja como ativar o cashback da Shopee

Acesse o app do Nubank; Clique em “Shopping”; Selecione a oferta da Shopee; Leia todas as informações que aparecem na tela; Depois, clique em “Ativar cashback e ir para a loja”; Pronto! O cashback já está ativado.