Arraiá da Educação reúne servidores e colaboradores da secretaria em Piaçabuçu

A festança promovida pela Secretaria de Educação reuniu na noite desta sexta-feira, 1º de julho, na Escola Municipal de Educação Básica Faustino Victor de Araújo, servidores e colaboradores da pasta administrativa, que em clima de muita animação confraternizaram ainda em ritmo de muito forró e comidas típicas.

Para o secretário de Educação, Gutto Beltrão, o momento foi de muita descontração e animação, proporcionando a todos os presentes, muita alegria e forró para que depois de um primeiro semestre com dificuldades vencidas, todos pudessem aproveitar de forma alegre a noite ofertada pelo ‘1º Arraiá da Educação’.

Além, claro, dos servidores e colaboradores da Educação, o evento contou com a participação de colegas secretários, vereadores e do deputado estadual, Yvan Beltrão, que levou seu abraço aos presentes e de forma expressiva, mais uma vez enfatizou seu compromisso com o povo de Piaçabuçu.