Auxílio Brasil de R$600 liberado nesta TERÇA; veja a proposta

O Auxílio Brasil de R$ 600 pode ser liberado em pouco tempo. No entanto, a liberação da PEC n° 1/2022 (Proposta de Emenda à Constituição) não depende apenas do Governo Federal ou do presidente da república, Jair Bolsonaro.

Para que se torne uma Emenda, é necessário que a Congresso Nacional aprove a proposta. Até o momento, só os senadores deram seu parecer favorável à proposta. Ainda falta a votação dos deputados, que acontece nesta terça-feira (12).

Além da ampliação do programa social, o texto traz uma série de benefícios sociais para o país, como o vale-gás de R$ 120 e o voucher de até R$ 1 mil para caminhoneiros. No total, a PEC cria uma despesa de R$ 41,2 bilhões fora do teto de gastos.

Vale frisar que a proposta só terá validade até dezembro deste ano, ou seja, os benefícios nela discutidos serão temporários. No caso do Auxílio Brasil de R$ 600, por exemplo, será pago neste valor entre agosto e dezembro, conforme a previsão de aprovação.

Votação incerta na Câmara dos Deputados

É possível que a PEC não passe facilmente na Câmara dos Deputados. Diferente de como ocorreu no Senado, em que a votação aconteceu rapidamente, para os deputados seria um risco não votar na proposta que promete vários benefícios para população.

No entanto, junto com essa estratégia, está a de adiar a votação até que os impactos da sua concessão sejam menos significativos na campanha de reeleição de Bolsonaro.

Os parlamentares acreditam que o candidato possa ter um aumento de 3 a 4 pontos percentuais nas pesquisas eleitorais com a aprovação da PEC.

Auxílio Brasil de R$ 600

Como mencionado, caso o texto seja aprovado, o Auxílio Brasil de R$ 600 deve começar em agosto. Os pagamentos serão repassados tanto para as 18,1 milhões de famílias já beneficiadas, como para mais 1,6 milhões de novas famílias, segundo o plano de inclusão de novas beneficiárias.