Como funciona o vestibular da UFLA?

Vestibular UFLA: como o processo seletivo funciona?

A Universidade Federal de Lavras, conhecida simplesmente como UFLA, é uma instituição de ensino superior pública sediada na cidade de Lavras, Minas Gerais.

Diversos são os cursos de graduação oferecidas pela UFLA. Assim, não é de se surpreender que ele seja o alvo de muitos vestibulandos brasileiros.

Ficou interessado em saber mais sobre o vestibular da UFLA? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre o processo seletivo da instituição.

Ingresso por meio do ENEM

Desde 2010, a UFLA aderiu completamente ao método de seleção de novos alunos através do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Após a realização da prova, o candidato deve se inscrever no SISU, Sistema de Seleção Unificada. Na plataforma do SISU, as notas são consideradas para a classificação para o ingresso no curso superior.

Vestibular UFA: PAS

O PAS, Programa de Avaliação Seriada, é um interessante método para o ingresso no curso superior. Ele é também uma forma adotada pela UFLA para a admissão de seus futuros alunos.

Nesse tipo de avaliação, a cada final de ano do curso do ensino médio, uma prova com 60 questões é aplicada ao candidato que, ao final do terceiro ano, fará um teste final acompanhado de uma redação.

Uma das alterações que será realizada na próxima edição do vestibular com respeito às aplicações das provas é que a UFLA as aplicará apenas nas cidades de Lavras e São Sebastião do Paraíso, diferentemente de anos anteriores onde ocorriam em várias cidades de Minas Gerais.

Será através do PAS que 35% das vagas da universidade serão preenchidas, sendo os 65% restantes colocadas à disposição dos futuros alunos na plataforma do SISU.

Vestibular UFA: inscrições

As inscrições para o PAS acontecem nos meses de julho e agosto e devem ser feitas diretamente no site da UFLA.

Os candidatos das fases 1 e 2 devem informar a cidade na qual pretendem fazer as provas e devem também indicar uma língua estrangeira de sua preferência. A taxa de inscrição para a primeira e a segunda fase é de R$120,00 .

Quanto aos candidatos que irão participar da fase 3, o número de inscrição do ENEM deverá ser informado no momento da inscrição. Para essa fase, a taxa é de R$65,00.