Manserv abre vagas de emprego no país; veja os cargos

A Manserv, líder em logística e instalações, anuncia novas vagas de emprego em diversas cidades brasileiras. Os interessados devem possuir experiência mínima na função e ter habilidades para as posições abertas nos vários departamentos. Veja mais informações sobre como se candidatar, abaixo.

Manserv anuncia a contratação de novos colaboradores

Com foco em soluções inteligentes e logística, a Manserv é uma prestadora de serviços multiespecialista que foi criada há mais de três décadas. A empresa anuncia novas oportunidades que estão disponíveis em várias cidades brasileiras, em um objetivo de atrair novos funcionários. Será necessário atender aos requisitos e combinar seu perfil com o perfil da empresa para se registrar.

Além de remuneração compatíveis com a média salarial do país, a companhia fornece aos seus colaboradores uma série de vantagens, podendo incluir vale transporte, vale refeição, seguro de vida, plano odontológico e plano médico.

Em seguida, estão as posições e locais abertos para candidatura com base em informações retiradas do VAGAS.COM:

Analistas de Transporte nível Pleno — Araucária;

Assistente de Vendas — todas as unidades do Brasil;

Analistas de Recursos Humanos nível Sênior — São Caetano do Sul;

Aprendiz de Serviços Administrativos — São Paulo;

Analistas de Recursos Humanos nível Pleno — Campinas;

Analistas Técnicos de Suprimentos nível Sênior — Minas Gerais;

Especialista de Suprimentos — Minas Gerais;

Coordenadores de Almoxarifado — Minas Gerais e São Paulo;

Oficiais de Manutenção — Barueri;

Eletromecânicos — Sumaré;

Assistentes Administrativos exclusivamente para PCD — Cabreúva.

Como se inscrever

Aos interessados em participar do processo de seleção da empresa Manserv, deverão atender aos requisitos e residir em regiões com vagas abertas. Para enviar seu cadastro basta acessar o site de inscrições e se candidatar à vaga de interesse.

