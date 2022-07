A imagem profissional tem um papel muito importante na vida das pessoas. Por meio dela é possível construir autoridade e força no mercado de trabalho. Da mesma forma, quando essa imagem não é bem desenvolvida, a reputação e a credibilidade do profissional podem decair. Por isso, neste texto nós reunimos algumas informações importantes para o tema, a fim de lhe ajudar a compreendê-lo melhor. Acompanhe.

O que é imagem profissional?

A imagem profissional pode ser entendida como a maneira que o seu perfil profissional é visto pelo mercado de trabalho. Isto é, a forma como você transparece as suas aptidões, habilidades e conhecimentos faz parte da sua imagem.

Se você é um profissional que não aparece em nenhuma rede, não participa de eventos, é sempre calado em reuniões e evita qualquer contato com os colegas de trabalho, a sua imagem pode estar “apagada”. Afinal, como as pessoas poderão compreender quais são os seus atributos e pontos forte se você nunca apresenta nada sobre si mesmo? Pois é!

Sendo assim, a imagem profissional é aquela imagem que enviamos para o “mundo”. É a mensagem que transmitimos com a nossa postura profissional, nossa atuação e forma de agir – tanto no ambiente de trabalho em si, como fora dele, em congressos, palestras, etc.

Qual a importância de cuidar da imagem profissional?

Essa imagem é responsável por nos abrir muitas oportunidades e caminhos ao longo da nossa vida profissional. Afinal, quem é visto e bem visto é lembrado, concorda? Sendo assim, entenda quais são as vantagens de desenvolver uma imagem profissional de qualidade:

Você aumenta as chances de ser contratado e chamado por outras empresas: Se você estiver presente nas redes profissionais, como no LinkedIn, por exemplo, você pode passar uma imagem qualificada para o mercado. Assim, empresas e recrutadores que virem o seu perfil poderão entrar em contato para lhe apresentar oportunidades únicas. O contrário também acontece: se você não cuida da sua imagem de forma adequada, poderá repelir oportunidades incríveis.

Se você estiver presente nas redes profissionais, como no LinkedIn, por exemplo, você pode passar uma imagem qualificada para o mercado. Assim, empresas e recrutadores que virem o seu perfil poderão entrar em contato para lhe apresentar oportunidades únicas. O contrário também acontece: se você não cuida da sua imagem de forma adequada, poderá repelir oportunidades incríveis. É possível se tornar uma referência reconhecida no mercado: Se você está presente em eventos, palestras e redes profissionais, apontando informações relevantes e discutindo com os seus colegas, as chances de você começar a se tornar uma referência são muito maiores. Afinal, as pessoas poderão associar o que você fala ao profissional que você é. Isso significa que se você falar de forma fundamentada e bem articulada, as chances de se tornar uma referência são maiores.

Se você está presente em eventos, palestras e redes profissionais, apontando informações relevantes e discutindo com os seus colegas, as chances de você começar a se tornar uma referência são muito maiores. Afinal, as pessoas poderão associar o que você fala ao profissional que você é. Isso significa que se você falar de forma fundamentada e bem articulada, as chances de se tornar uma referência são maiores. A sua satisfação profissional pode aparecer com mais facilidade: Estar presente em eventos profissionais, ser reconhecido e receber convite para oportunidades pode ajudar você a se sentir ainda mais satisfeito profissionalmente.

Estar presente em eventos profissionais, ser reconhecido e receber convite para oportunidades pode ajudar você a se sentir ainda mais satisfeito profissionalmente. Você descobre potencialidades suas e melhora a autoestima: À medida que você explora a sua imagem profissional, buscando fortalecê-la, você encontra gaps que necessitam de melhorias, buscando mudanças a partir disso. Assim, passa a construir uma trajetória de desenvolvimento profissional constante. E isso, no médio e longo prazo, pode aumentar ainda mais a sua autoestima, por exemplo.

Por isso, cuide da sua imagem, desenvolva-se e priorize o que realmente lhe faz feliz. Assim, pouco a pouco você transparecerá para o mundo a imagem de um profissional qualificado e pronto para os desafios. Boa sorte!