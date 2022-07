É possível que você viabilize a poupança, considerando a necessidade de planejamento financeiro dentro da sua rotina, ainda que a sua situação financeira não esteja favorável.

Poupança: processo flexível e contínuo

As pessoas abdicam da poupança quando não podem direcionar valores fixos para essa finalidade. Contudo, você pode conceituá-la como um hábito e modificar na sua rotina o seu fluxo de compra e consumo. Dessa forma, você deverá direcionar todos os valores economizados para a sua poupança.

Questione seus impulsos de compra

A poupança como um hábito se refere a maneira como você lida com o seu modo de consumir e com o seu desejo de compra. Sendo assim, é importante que você questione seus impulsos antes de adquirir algo e defina suas metas através de um planejamento financeiro flexível.

Faça uso de ferramentas de gestão

Você pode utilizar uma ferramenta própria para gestão, como o Trello e controlar o seu fluxo financeiro atual. Visto que o trello permite a customização de suas metas e do seu planejamento através da movimentação dos cartões e de outras maneiras de customizar o seu processo.

Faça trocas viáveis e econômicas

Dentro da sua rotina você deve avaliar o que pode gerar economia, sem que abdique do seu estilo de vida. Por exemplo, você pode trocar o seu cartão de crédito atual por uma opção isenta de tarifas. Assim sendo, você estará gerando a economia sem precisar abdicar do cartão de crédito.

Conceituando a poupança com um hábito você deve guardar o valor que seria referente a tarifa do seu cartão. Provavelmente, você irá guardar valores baixos. O mais importante é que eles sejam guardados de forma frequente, já que você estará criando uma visualização tangível muito importante para o futuro do seu fluxo financeiro pessoal.

Refaça o seu processo periodicamente e estude o mercado de investimentos

Com o passar do tempo é viável que você modifique o seu planejamento, definindo metas agressivas e valores fixos para a poupança. Além disso, você pode conceituar a poupança como um hábito de rotina e verificar outras opções de investimentos de renda fixa.

Não abdique de controlar suas finanças

O mais importante é que você entenda a necessidade de controlar suas finanças, sem abdicar de controlar a sua rotina. Visto que, se você deixar de controlar suas finanças, apenas deixará de controlar algo que já está acontecendo na sua rotina. Por isso, é viável que você faça um planejamento flexível e contínuo.