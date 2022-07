Quais os tipos de inflação? O que causa inflação?

A inflação é um tema na ordem do dia e neste artigo vamos abordar os diferentes tipos e o que pode causar este tipo de fenómeno. Também iremos indicar quais as alternativas possíveis de investimento, durante um período de inflação alta, com destaque para a negociação forex. Venha descobrir mais sobre este tema.

O que é a inflação e qual a sua causa

A inflação é a subida contínua dos preços de serviços e produtos. Também pode significar o aumento anormal da moeda circulante, o que por sua vez conduz à desvalorização do dinheiro.

Em suma, significa perda do poder de compra, o que em termos práticos significa que passa a ser necessário mais dinheiro para se conseguir comprar os mesmos produtos que se compravam antes.

No contexto atual, podemos nomear três causas principais da inflação: o impacto da pandemia de Covid no tecido económico, as políticas dos Bancos Centrais e Governos (especialmente a redução das taxas de juros para zero e a compra da dívida soberana de muitos países) que conduziram ao aumento da liquidez no mercado e finalmente a invasão da Rússia à Ucrânia.

Todos estes fatores contribuíram para a situação que se vive atualmente no continente europeu, com uma escalada de preços assinalável.

Isto significa que é uma boa altura para investir em Índices com o HK50, recorrendo a ferramentas como o Copy Trader que permitem copiar as estratégias de outros investidores.

Que tipos de inflação existem

Existem diversos tipos de inflação e é importante perceber o que significa cada um deles, por forma a que se consiga ter uma visão mais realista e capacitada sobre o atual estado económico e também sobre o que deverá ser o futuro expectável.

De procura: acontece quando a procura de serviços é mais elevada do que a oferta. Quando a procura é muito superior à oferta, o preço tem tendência a subir.

De custos: está associada à subida dos custos relacionados com a produção. Pode ter a ver com o aumento do preço da matéria-prima, mão-de-obra, preço da energia ou até impostos associados.

Inercial: está associada ao histórico de evolução económica de um país. Ou para simplificar, é causada por fatores especulativos.

Estrutural: é provocada pela ineficiência da estrutura produtiva económica de um país, o que acaba por afetar a lógica da oferta de produtos e serviços.

Uma boa altura para apostar no mercado de Forex

Um bom conhecimento sobre a inflação ajuda a obter sucessão na negociação Forex, pelo que este é um ótimo momento para investir nesta área.