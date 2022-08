Após sucesso no adesivaço, prefeito Djalma Beltrão anuncia carreata nesta terça (23)

Após o sucesso obtido no adesivaço realizado pelo prefeito de Piaçabuçu, Djalma Beltrão, em apoio aos seus candidatos para o pleito eleitoral de 2022, realizado neste domingo, 22, o líder político anunciou um novo evento para esta terça-feira, 23 de agosto.

Desta vez, Djalma Beltrão receberá no município o candidato à reeleição ao governo, Paulo Dantas. Para tanto, está convidando aos correligionários e eleitores a participarem de uma carreta com concentração a partir das 8 horas no campo da Sudene.

De lá, o prefeito ao lado do candidato Paulo Dantas deve percorrer Povoados e algumas ruas da cidade.