Em Viçosa, capitão da Polícia Militar de Alagoas salva mulher de suicídio, veja vídeo

Neste sábado, 27, uma guarnição da Polícia Militar de Alagoas estava realizando rondas ostensivas na cidade de Viçosa, interior alagoano, quando avistou populares informando que uma paciente psiquiátrica estava tentando suicídio na Ponte Vermelha, localizada no Centro da Cidade.

Rapidamente, os policiais militares se dirigiram até o local e se depararam com uma cena totalmente delicada. A mulher de iniciais P.S.S., 25 anos, estava sentada na ponte, ameaçando tirar sua própria vida. Segundo populares, além de sofrer problemas psicológicos, a mesma teria recebido agressões do próprio pai, motivo esse que fez ela sair de sua casa para cometer esse ato.

O Capitão da PMAL, Sanches, adotou os procedimentos do diálogo com a vítima e conseguiu então iniciar uma aproximação no sentido de resgatar a mesma daquele local. Felizmente ele aproveitou um momento de distração e teve êxito no salvamento, veja vídeo:

O militar foi aplaudido por seu ato de bravura, pelas pessoas que acompanhavam aflitas aquela ocorrência totalmente delicada.

A mulher foi encaminhada para uma clínica de repouso da cidade, onde ficou em observação e tomou medicamentos.