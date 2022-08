Prefeitura de Penedo oferta serviços durante encerramento do Agosto Dourado

Evento que amplia acesso às políticas públicas acontece no Theatro Sete de Setembro, a partir das 9 horas desta terça-feira (30)

Aproximar o poder público da população é prioridade para o governo Ronaldo Lopes, gestão que facilita o acesso e também amplia benefícios sociais em Penedo.

Nesta terça-feira, 30 de setembro, haverá cadastramento e entrega dos cartões dos Programas Criança Alagoana (CRIA) e Mesa Cheia no Theatro Sete de Setembro, localizado no Centro Histórico da cidade.

O trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) é parte da programação de encerramento do Agosto Dourado, mês que destaca a importância da amamentação.

Considerando a quantidade de mulheres em situação de vulnerabilidade social, sendo inclusive responsável por manter a casa e os filhos, a relação entre as ações que também envolvem a Secretaria Municipal de Saúde é inseparável.

Para o Secretário Rafael Ferreira (SEMDSH), “a amamentação é muito mais do que nutrir a criança. Trata-se de um processo que envolve uma interação profunda entre mãe e filho, com repercussões importantíssimas na nutrição do bebê, na construção do seu sistema de defesa contra infecções, no seu desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, e para a mãe, implicações de saúde física, psíquica e emocional”.

O encerramento da programação do Agosto Dourado começa às 9 horas, evento que também vai distribuir enxoval para mulheres no 7º mês de gestação ou mais, com acompanhamento pré-natal na rede pública, e inclusão de mais famílias no Programa Criança Feliz, com muita orientação e descontração durante toda a programação.

“A preocupação do Prefeito Ronaldo Lopes com as pessoas que estão em situação de pobreza ou de extrema pobreza nos motiva e faz de Penedo referência positiva em assistência social. Nós temos o cuidado especial com essas pessoas, sobretudo com a primeira infância porque uma das metas da nossa gestão é fazer Penedo uma cidade melhor, para todos”, afirma Rafael Ferreira.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Secom PMP