Adquirir uma franquia é uma das maneiras mais seguras de abrir um negócio. E uma franquia Subway é uma das melhores opções. Por isso, hoje, vamos indicar quais os requisitos para ter uma franquia Subway, para que você perceba se vale a pena.

Conheça um pouco da história da Subway

A empresa surgiu em 1965, em Bridgeport, Connecticut, nos Estados Unidos. Teve a intenção de vender lanches para pagar os estudos de medicina de um dos sócios. Além disso, tinha como propósito abrir 32 lojas no período de 10 anos.

Como o objetivo não foi alcançado, sendo que conseguiram atingir somente a metade do propósito, em 1974, a empresa se preparou para começar a atuar como franquias. Assim, em 1981, já havia mais de 200 unidades em funcionamento somente nos Estados Unidos. Em 1982 foram abertas mais 100 unidades franqueadas. Dessa forma, em 1984 a expansão foi para fora do país, no Bahrain.

No Brasil, a franquia iniciou em 1994, mas não deu certo. Isso porque, os custos eram muito altos e a economia do país estava começando o processo de recuperação da crise financeira.

Num segundo momento, já em 2003, a marca já estava mais consolidada em diferentes países e o cardápio já tinha sido internacionalizado e adaptado aos padrões e operações. Estes fatores contribuíram para que desse certo a franquia em solo brasileiro.

Neste ano de 2022, o Brasil já é reconhecido como sendo o 4º maior mercado de franquias da rede com mais de 1.600 unidades em todos os estados do país.

Quais são os requisitos necessários para ter uma franquia Subway?

Acredita-se que os requisitos necessários para abrir uma franquia Subway são mais facilitados do que as demais empresas. Assim, é possível abrir unidades de diferentes tamanhos e em diferentes espaços.

O procedimento para abrir a franquia funciona da seguinte maneira:

Faça o preenchimento do formulário “Registre seu interesse” no site da empresa, inserindo os dados solicitados e aguarde o retorno da franqueadora;

Se a sua proposta for aceita, receberá a COF e um questionário para ser preenchido;

Ao encaminhar o questionário, o seu perfil passará por uma pré-avaliação, e você será chamado para uma entrevista;

Se for aprovado na entrevista, o franqueado passará a apresentar a documentação.

Dessa forma, a partir desta data, terá 2 anos para abrir a unidade, o que ocorre em aproximadamente 3 meses.

É importante para a marca Subway, que o candidato a franqueado tenha o seguinte perfil:

Conhecimento em gestão de empresas

Proatividade

Dedicação integral à marca

Quais são as vantagens e desvantagens de abrir uma franquia Subway?

As vantagens de se abrir uma franquia Subway são:

Marca conhecida e testada no mercado consumidor;

Suporte em forma de treinamento sobre o modelo de operações da empresa;

Produto de qualidade, com fornecedor exclusivo;

Ajuda para obter financiamento se necessário;

Melhor custo-benefício em comparação à concorrência;

Entre as desvantagens de se abrir uma franquia Subway tem-se:

Altas taxas de franquia, propaganda e royalties;

Há dificuldade em encontrar pontos comerciais apropriados e exigidos pela franqueadora;

Não possui inovação, pois a unidade deve seguir os padrões estabelecidos pela franqueadora;

Pouca flexibilidade.

Vale a pena abrir uma franquia Subway?

Antes de tudo, considere que a franquia possui baixo risco de falência. Além disso, a marca é referência no mercado consumidor e possui boa aceitação pelos consumidores. Dessa forma, nota-se que vale a pena sim, abrir uma franquia Subway!

Mas, é preciso que seu objetivo em adquirir a empresa seja a obtenção do retorno do investimento mais a longo prazo. Para tanto, leia com atenção a COF e tenha certeza da sua decisão, antes de adquirir a franquia.

Perceba se a franquia atende às suas expectativas de negócio, principalmente nos quesitos de qualidade, rentabilidade e retorno do investimento.

Saiba que a marca oportuniza a realização de uma grande variedade de vendas, os produtos têm qualidade na sua produção e é um negócio testado e aprovado dentre os consumidores.

Avalie se a franquia atende às suas expectativas, se você se enquadra no perfil exigido pela franqueadora e, principalmente, se você se identifica com o ramo de negócio oferecido pela franqueadora.

Dessa forma, você pode ter rentabilidade, mas a longo prazo, considerando os custos para adquirir a franquia e os gastos para a sua implantação.

Por fim, nota-se que, no geral, é possível dizer que vale a pena sim, abrir uma franquia Subway, principalmente pela marca consolidada no mercado.

Esperamos que com este artigo você tome a melhor decisão e possa começar a empreender o quanto antes. Uma marca conhecida mundialmente pode ser a opção mais interessante de negócio!