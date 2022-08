Rio Branco (AC) abre 86 vagas em concurso na área da educação

A Prefeitura de Rio Branco, capital do Acre, abrirá no dia 10 de agosto de 2022 as inscrições para os interessados em participar do concurso público para área da educação da cidade.

São vagas para professores, cuidadores, assistentes, entre outros cargos que envolvem a administração e funcionamento das escolas municipais.

Vagas e salários Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco oferece 86 vagas em regime temporário para contratação imediata e também para formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam profissionais de nível fundamental, médio e superior na área da educação do município.

As oportunidades se dividem entre os seguintes cargos:

Nível fundamental

Merendeira Zona Urbana – Cadastro Reserva;

Merendeira Zona Rural – 1 vaga;

O salário oferecido para o cargo de merendeira da Prefeitura de Rio Branco é R$ 1.400,00 para uma jornada de 30 horas semanais.

Nível médio

Cuidador Pessoal Zona Urbana – 19 vagas;

Cuidador Pessoal Zona Rural – 1 vaga;

Assistente Escola Zona Rural – Cadastro Reserva;

A remuneração para os cargos de nível médio da Prefeitura de Rio Branco é de R$ 1.500,00, também para uma jornada de 30 horas semanais.

Nível superior

Professor da Educação Especial – Mediador Zona Urbana – 35 vagas;

Professor da Educação Especial – Mediador Zona Rural – 1 vaga;

Professor da Educação Especial AEE – Zona Urbana – 8 vagas;

Professor da Educação Especial Bilíngue – Zona Urbana – 3 vagas;

Professor da Educação Especial Bilíngue – Zona Rural – 1 vaga;

Professor da Educação Especial Libras – Zona Rural – 1 vaga;

Professor da Educação Especial Libras – Zona Urbana – 4 vagas;

Professor da Educação Infantil – Pré Escola Zona Urbana – 6 vagas;

Professor do Ensino Fundamental – 1.º ao 5.º ano Zona Urbana – 5 vagas;

Professor do Ensino Fundamental – 1.º ao 5.º ano Zona Rural – 1 vaga;

Já os cargos de nível superior possuem remuneração de R$ 2.579,52 para uma jornada de 25 horas semanais. Com exceção dos cargos de Professor da Educação Especial AEE – Zona Urbana e Professor da Educação Especial – Libras Zona Urbana, em que o salário mensal é de R$ 4.127,19 para uma jornada de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Rio Branco

Os interessados em participar do processo seletivo para contratação temporária de professores e servidores da educação devem realizar a inscrição pessoalmente no Hall do Centro de Convenções da UFAC.

O endereço é Rodovia BR 364, Km 04, s/n – Campus da Universidade Federal do Acre, Rio Branco – AC.

As inscrições são gratuitas e acontecem entre os dias 10 e 12 de agosto de 2022, das 8h às 12h e das 14 às 17h.

No ato da inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar em envelope único e identificado os seguintes documentos:

Ficha de inscrição (disponível no edital);

Cópia de comprovante de escolaridade;

Cópia de documento oficial de identidade com foto;

Cópia do CPF;

Currículo com cópia dos certificados;

Etapas do concurso Rio Branco

A seleção dos candidatos do concurso público para Prefeitura de Rio Branco acontecerá por meio de análise de currículo e títulos.

Em caso de empate, serão considerados os candidatos com maior pontuação na avaliação de títulos, seguido pelo tempo de experiência na função e, por último, a idade.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso para prefeitura de Rio Branco.