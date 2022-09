10 melhores encantamentos de tridente de Minecraft e como obtê-lo (2022)

Quando você é novo no Minecraft ou não jogou com encantamentos antes, pode ser difícil determinar quais são os melhores encantamentos do Trident. Também pode ser difícil entender o sistema de encantamento no início. Mas, assim que você descobrir como usá-lo, é um divisor de águas.

Além disso, um Trident no máximo está entre as armas mais poderosas do jogo. No entanto, é improvável que você tenha encontrado um Tridente, a menos que tenha explorado as profundezas do oceano.

Considere o caso em que você lutou recentemente contra uma horda de afogados e encontrou seu primeiro Tridente. Quais encantamentos de tridente você deve escolher e como você o encanta? Para essas perguntas, reunimos uma lista dos melhores encantamentos do Minecraft Trident.

Melhores Encantamentos de Tridentes do Minecraft 2022

Neste guia de encantamentos do Minecraft, você aprenderá a construir uma mesa de encantamento. Em seguida, lista os encantamentos do Minecraft que estão disponíveis para equipamentos. Além disso, compilamos uma lista de alguns dos nossos encantamentos favoritos do Minecraft. Estes são alguns dos mais práticos. E há outros absurdos também.

Encantamento de Lealdade

Um encantamento exclusivo do tridente, a lealdade é um dos encantamentos mais icônicos do Minecraft. Seu tridente se tornará leal quando você o usar, como o nome sugere.

Como resultado, ele volta para você após cada lance. Você pode se sentir como o deus grego Thor com este traje. A mesa de encantamento e um livro encantado podem ser usados ​​para isso.

À medida que seu nível de encantamento aumenta, a velocidade do retorno do tridente aumentará. Você pode atualizar para um máximo de três níveis.

Mas você terá que se preocupar com o fato de seu tridente ser danificado se jogá-lo na lava. (Exclusivo Java). O vazio não pode ser devolvido.

E, mesmo que você morra antes que ele retorne, você pode encontrá-lo onde morreu se morrer antes que ele retorne.

Empalar

Você pode usar esse encantamento para danificar mobs no Minecraft de forma mais eficaz, como o nome indica.

Empalar tem um limite de cinco níveis, tornando-o um dos encantamentos mais perigosos do jogo.

Correr é a melhor opção se você encontrar alguém afogado ou outro jogador usando. A mesa de encantamento e um livro encantado podem ser usados ​​para aplicar este encantamento.

O tridente recebe 2,5 corações de dano a cada nível desse encantamento. E é possível que outro jogador o mate com um único golpe se estiver no nível máximo.

Mas, para evitar ser dominado, o dano extra é aplicado apenas a mobs aquáticos na edição Java. Para a edição Bedrock, pode ser usado em qualquer mob.

Sempre que estiverem em contacto com a água. A água no Minecraft conta mesmo que chova.

Canalização

De acordo com o tema do deus grego Thor, produziremos relâmpagos com nosso próximo encantamento de tridente. Tenha cuidado para não confundi-lo com um ataque baseado em poder.

Uma clarabóia é canalizada através deste encantamento quando usada. Há apenas um nível nele. No entanto, é mais do que suficiente para estar entre os encantamentos mais poderosos do Minecraft.

Um livro encantado e a mesa de encantamento podem ser usados ​​para aplicar este encantamento de tridente.

Por uma questão de justiça, esse encantamento só é eficaz quando a multidão cujo ataque está sendo impedido está sob céu aberto.

Portanto, você não pode usar um tridente no subsolo ou em outra dimensão com esse encantamento. Além disso, se você estiver usando um tridente lançado, uma tempestade deve estar em andamento.

Os benefícios desse encantamento vão além do dano causado pelo raio do tridente.

correnteza

Esta próxima entrada em nossa lista dos melhores encantamentos de tridente no Minecraft é nada menos que uma superpotência.

Quando o tridente é lançado, o encantamento Contracorrente impulsiona os jogadores nessa direção.

O mesmo arremesso pode até ser usado para atacar mobs. Como resultado, também é mais provável que você seja confrontado por essa multidão.

A degradação da correnteza ocorre em três níveis. A cobertura de distância aumenta em 6 quarteirões a cada novo nível.

No entanto, o jogador deve estar na água ou na chuva para que esse efeito funcione.

Além disso, como tecnicamente o tridente nunca sai de nossas mãos, a lealdade não pode ser combinada com esse encantamento.

Assim como no Minecraft, você não pode usá-lo em conjunto com o relâmpago. Devido à possibilidade de causar mais danos ao jogador.

A mesa Encantadora e os livros encantados podem ser usados ​​para aplicar Contracorrente.

Remendar

A durabilidade também é o foco do nosso próximo encantamento. Remendar, no entanto, se concentra em restaurar a durabilidade reduzida dos itens, em vez de aumentar sua durabilidade regular.

É comumente usado para reparar tridentes danificados caídos por jogadores afogados. No entanto, o encantamento Mending não pode ser aplicado com uma mesa de encantamento.

Você deve encontrar um livro encantado para usá-lo.

Este encantamento não possui níveis específicos. Como resultado, a quantidade de durabilidade restaurada depende da sua experiência no jogo.

Duas unidades de durabilidade são restauradas para um ponto de orbe de experiência quando a reparação é executada. Tecnicamente, não é gratuito. Além disso, não é caro.

E, à medida que você progride no jogo, você terá a opção de consertar automaticamente seu tridente fazendo uma variedade de atividades baseadas em experiência, como cozinhar, matar e muito mais.

Inquebrável

O encantamento inquebrável é um dos encantamentos de tridente mais comuns no Minecraft. O tridente torna-se mais durável quando aplicado.

E, como você deve ter adivinhado, aumenta sua durabilidade. No que diz respeito à durabilidade, ela não aumenta.

No entanto, diminui as chances de a durabilidade de um item ser reduzida rapidamente. Se você aplicar inquebrável ao seu equipamento, ele durará mais.

Como um tridente é extremamente raro, você deve aplicar esse encantamento primeiro. Pode haver um máximo de 3 níveis em unbreaking.

É fácil encontrar livros encantados que tenham esse efeito. Além disso, é um dos primeiros encantamentos que você pode adquirir ao usar uma mesa de encantamento.

Maldição do Desaparecimento

Por fim, temos a maldição do jogo mais popular em nossa lista dos melhores encantamentos Trident no Minecraft. Funciona muito parecido com a Poção da Invisibilidade, que torna os jogadores invisíveis.

Como resultado dessa maldição, seu tridente desaparecerá depois que você morrer. Mas, no local de sua morte, você não encontrará esses itens.

E, comparada a outras armas e ferramentas comuns, a maldição parece menos problemática. No entanto, como os tridentes são raros, eles podem impedir seu progresso.

Além disso, é o único encantamento no jogo que não pode ser removido por um rebolo.

É melhor manter tridentes com essa maldição no peito do que lutar com eles em situações de risco.

A maldição só pode ser usada com um livro encantado, pois é uma maldição. Há muito pouca chance de encontrar um tridente com esse efeito naturalmente.

Como obter um tridente no Minecraft

A única maneira de obter um tridente no Minecraft é matar um afogado. Nos biomas oceânicos, há um mob variante zumbi conhecido como afogado.

Uma ruína oceânica é um bom lugar para encontrar um afogado. Um tridente só pode ser encontrado dessa maneira no Minecraft. Esta arma não tem uma receita de fabricação.

Além disso, não pode ser encontrado em nenhum saque de baú. Além disso, tridentes afogados nem sempre têm a saúde mais alta. Portanto, eles devem ser reparados e encantados antes de serem usados.

Além de ser uma arma arremessável, os tridentes também podem ser usados ​​como armas corpo a corpo de curto alcance.

A menos que você esteja debaixo d’água, ela tem uma velocidade de ataque mais lenta do que uma espada de diamante, mas causa mais dano.

Tridentes podem matar mobs a até 80 quarteirões de distância de você, que é sua melhor característica. É só então que você pode pegá-lo de um afogado com menos de 10% de chances de derrubá-lo.

Agora que isso está fora do caminho, vamos ver os melhores encantamentos de tridente no Minecraft.

Como obter encantamentos de tridente?

É possível encantar um Tridente de duas maneiras. Usar uma mesa encantadora ou uma bigorna fará o truque.

As tabelas de encantamento são bastante simples de usar. Tal como acontece com qualquer outra arma ou ferramenta, funciona como qualquer outra.

Você pode maximizar o número de estantes em uma mesa encantadora de acordo com a mecânica usual. Ou use um livro encantado ou combine dois tridentes para encantar um tridente usando uma bigorna.

A maioria das gotas de Tridente Afogado já está encantada.

E é possível combinar dois tridentes encantados para criar uma arma com vários encantamentos ou uma com vários níveis de encantamento.

Palavras finais

Ter um Trident em seu arsenal é muito poderoso, sejamos honestos. Trident é a arma perfeita para explorar os oceanos ou atacar à distância. Quando combinado com os encantamentos acima, um Tridente proporciona uma experiência muito mais rica. Lutar contra o exército de Afogados por aquele Tridente vale a pena por causa desses encantamentos. Então, certifique-se de experimentar esses encantamentos com seu Tridente.

