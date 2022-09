Mais 195 óculos são entregues para pessoas carentes em Penedo

Programa Sua Vida Com Um Novo Olhar é realizado em parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o IGPS

Nesta segunda-feira (26), aconteceu mais uma entrega de óculos do Programa Sua Vida Com Um Novo Olhar, desenvolvido entre a Prefeitura de Penedo e o Instituto de Gestão de Políticas Públicas Sociais (IGPS).

Desta vez, foram entregues no Theatro Sete de Setembro 195 óculos para jovens e adultos que participaram das consultas oftalmológicas que aconteceram nos dias 31 de agosto e 01 e 02 de setembro.

Todas as pessoas beneficiadas com Sua Vida Com Um Novo Olhar passaram por consulta oftalmológica e em seguida puderam escolher o modelo de óculos que desejam.

As pessoas que não compareceram à entrega realizada hoje devem procurar a sede da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), localizada em frente à Escola Nossa Senhora de Fátima, portando documento oficial com foto para receber os óculos.

