Paulo cresce e chega 38%, no Ibrape

Governador segue com chances de ganhar em primeiro turno

O governador Paulo Dantas (MDB) segue crescendo nas pesquisas e pode ser reeleito já no próximo dia 2 de outubro. Segundo a pesquisa do Ibrape/Cada Minuto divulgada neste domingo (25), Paulo subiu 3 pontos e alcançou 38% das intenções de votos dos alagoanos, ficando cada vez mais próximo de vencer no primeiro turno das eleições. A pesquisa entrevistou 1.992 pessoas de 56 municípios.

Em uma possível disputa de segundo turno, a pesquisa confirma o favoritismo e Paulo vence todos os candidatos possíveis. Em um embate com Fernando Collor (PTB), o governador seria reeleito com 55% dos votos contra 19% para o senador. Já numa disputa com Rui Palmeira (PSD), Paulo teria 56% contra 16% para o ex-prefeito de Maceió e, por fim, na última simulação Paulo venceria com 48% dos votos contra 38% para Rodrigo Cunha (UB).

O Ibrape ainda perguntou aos entrevistados quem eles têm certeza de quem vencerá as eleições. Mais uma vez liderando a opinião da população, 48% dos entrevistados responderam que Paulo Dantas vencerá as eleições, enquanto Rodrigo Cunha teria 21%, Collor 11% e Rui Palmeira 3%. Já os que não sabem ou não responderam foram 17%.

O nível de confiança do levantamento é de 95% com margem de erro de 2,2% para mais e para menos. A pesquisa foi realizada no período de 21 a 24 de Setembro e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o n° AL-06500/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o n° BR-08369/2022.

Assessoria Paulo Dantas