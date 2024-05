A filha de Tiger Woods, Sam, o decepciona com uma escolha estranha que o filho Charlie não compartilha

Tiger Woods pode ser um dos maiores jogadores de golfe de todos os tempos, mas parece que sua filha, Sam, não está seguindo seus passos. De acordo com Bosque, Sam tem “uma conotação negativa para o jogo” por causa de todas as viagens que ele exigia que ele fizesse quando ela era mais jovem.

Durante uma entrevista com Carson Daly no programa “Today” de quarta-feira, Bosque revelou que sua filha de 16 anos não é a maior fã do esporte.

Tiger Woods acidentalmente atinge um fã no campo de golfe Masters, um dia para esquecer

“Ela tem… uma conotação negativa para o jogo, porque quando ela era criança, o golfe tirou o papai dela”, disse. Bosque disse.

“Eu tive que ir embora e ficaria fora por semanas.”

“Então desenvolvemos nosso próprio relacionamento, nosso próprio relacionamento, fora do golfe. Enquanto isso, meu filho [Charlie] e faço tudo relacionado ao golfe.”

“Ele tem 15 anos. É o que acontece – é o que os adolescentes passam. Eles estão tentando encontrar seu próprio lugar no mundo.”

No entanto, apesar de seu desinteresse em jogar, Sam continuou apoiando a carreira de seu pai. Ela até foi caddie dele no Campeonato PNC em dezembro e fez um discurso em sua cerimônia de posse no Hall da Fama em 2022.

Lutando com o condicionamento físico

Enquanto Tigre pode esperar jogar em todos os três campeonatos principais restantes em 2024, ele está enfrentando alguns desafios físicos.

Após o Masters em abril, Bosque admitiu que estava se sentindo bastante dolorido, mas continua determinado a continuar competindo no mais alto nível.

“Vou continuar levantando, manter o motor funcionando, manter o corpo em movimento, ficar mais forte, continuar progredindo”, observou ele.

“Esperamos que as sessões de treinos continuem cada vez mais longas.”