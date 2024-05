Kaley Cuoco vende casa em Los Angeles por milhões e obtém lucro

Kaley Cuoco se separou oficialmente de seu berço em Los Angeles – vendendo o lugar por milhões de dólares… e arrecadando um belo pacote que a deixa no azul.

A propriedade de 9 acres da atriz foi vendida recentemente para um novo proprietário – isso depois que ela a comprou por US$ 5,25 milhões de Taylor Lautner em 2022 – agora tem novos proprietários… menos de um ano depois de ser listado.

A casa foi vendida por quase US$ 5,5 milhões – portanto, um bom negócio para todos… já que Kaley sai com lucro, o que é uma vitória no mercado imobiliário. Francamente, está difícil lá fora hoje em dia.