José Aldo explica a volta ao UFC 301 e o futuro do MMA após luta de Jonathan Martinez

José Aldo não se compromete com nada antes do UFC 301.

Neste sábado, Aldo enfrenta Jonathan Martinez na co-luta principal do Rio de Janeiro. Aldo não compete no MMA desde 2022, tendo se aposentado após derrota para Merab Dvalishvili no UFC 278. Quando decidiu que tinha interesse em voltar, não se tratava de voltar a lutar no Rio. O Aldo só queria voltar ao jogo e aí as coisas deram certo.

“Quando comecei a conversar com Dana [White] e Sean [Shelby] sobre o meu retorno, não havia planos para o Rio, nem nomes, adversários, nem nada”, disse Aldo por meio de um tradutor no Media Day do UFC 301. “No início o nome de que falávamos era Dominick Cruz. Estávamos escalados para lutar contra Dominick Cruz, mas ele teve alguns problemas no camp e pegamos Jonathan Martinez, e acabou sendo no Rio, então foi uma coincidência.”

Quando a luta foi anunciada, o retorno de Aldo para lutar contra Martinez foi um choque. Martinez está atualmente em 12º lugar no ranking dos pesos galo do UFC e com uma sequência impressionante de seis vitórias consecutivas, mas os fãs têm a fantasia reservada uma luta entre Aldo e Cruz há anos, quando eles eram campeões peso pena e peso galo do WEC e depois no UFC, e novamente quando Aldo caiu para o peso galo. Mas embora os fãs possam estar ansiosos por esse confronto, Aldo disse que não é um confronto que o interesse especialmente.

“Acho que os fãs estavam esperando para assistir aquela luta”, disse Aldo. “Dois ex-campeões da época do WEC, dois ex-campeões do UFC, mas não foi ele que eu pedi. Eu queria colocar alguém entre os cinco primeiros. Foi exatamente isso que perguntei ao UFC. Dominick vem de uma série de derrotas, Jonathan Martinez vem de várias vitórias.”

É claro que o confronto com o Cruz ainda pode ser feito depois de sábado, mas isso está longe de ser garantido. Esta é a última luta do atual contrato de Aldo com o UFC, o que significa que ele será agente livre no domingo. E embora Aldo não tenha dito que pretende deixar o UFC, ele também não descartou outras possibilidades do que fará a seguir.

Sábado é para saber onde ele está no MMA e aí as decisões podem ser tomadas.

“Quando começamos a conversar com a Dana, eles queriam me dar um novo contrato, mas eu queria muito fazer essa luta, que é nisso que estou focado agora, para ver onde estou, e aí a gente pode levar a partir daí”, disse Aldo. “Quando parei de lutar, quando me aposentei, tive muitas ofertas, muito dinheiro, mas nunca foi isso. Então é isso que estamos fazendo agora. Vamos ver onde estou.”