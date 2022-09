Programa Reconstruir Penedo avança na cidade e na zona rural

Trabalho realizado em parceria com o Governo de Alagoas recupera estradas e pontes

Ruas, estradas, pontes e redes de drenagem prejudicadas pelas fortes chuvas estão sendo recuperadas por meio do Programa Reconstruir Penedo.

O trabalho executado por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) que tem apoio do governo estadual avança, tanto na cidade quanto na zona rural.

Em cada bairro ou povoado de Penedo, os reparos acontecem para devolver à normalidade de acesso, do escoamento de águas pluviais e do trânsito de veículos e pedestres.

De acordo com o Secretário Ivo Costa (SEMSP), os serviços no campo já normalizaram o tráfego para vários povoados, assim pontos da cidade onde foi preciso abrir valas para o escoamento das águas acumuladas pelas chuvas na Lagoa do Oiteiro.

Prefeitura de Penedo recupera acesso ao povoado Marituba do Peixe

Homens e máquinas não param, reconstruindo atualmente pontos destruídos pelas chuvas: o acesso entre as comunidades Santa Margarida e Imbira 2 e entre o Campo Redondo e o Assentamento São José.

“Nós também já reestabelecemos o acesso aos povoados Espigão e Itaporanga e estamos trabalhando na localidade conhecida como Sete Casas, nas imediações do acesso à Ponta Mofina”, informa Ivo Costa.

