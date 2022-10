4 maneiras de corrigir o problema de conexão do Sonos Roam Bluetooth não conectado

O Sonos Roam é um alto-falante portátil que você pode carregar e ouvir suas músicas favoritas. O alto-falante foi projetado para uso externo, tornando-o portátil o suficiente para levar para a piscina, praia, acampamento ou qualquer lugar que você vá. Por se tratar de um alto-falante Bluetooth, é comum enfrentarmos problemas de conectividade com frequência. Se você estiver enfrentando um problema de conectividade com o alto-falante Sonos Roam e não conseguir conectá-lo ao dispositivo que você usa, este artigo o ajudará a corrigi-lo.

Corrigir o problema de conexão do Sonos Roam Bluetooth não conectado

Neste artigo, discutiremos como você corrige problemas de emparelhamento/conectividade do Sonos Roam Bluetooth.

Carregue seu alto-falante

Você enfrentará problemas de emparelhamento do Sonos Roam Bluetooth quando o alto-falante não estiver carregado. O alto-falante pode se desconectar do dispositivo quando a bateria do alto-falante estiver prestes a acabar. Mesmo se você tentar conectá-lo, ele continuará desconectando. Você deve tentar carregar seu alto-falante, e isso provavelmente deve resolver o problema.

Há algumas coisas para garantir ao carregar seu alto-falante, como:

Certifique-se de estar usando um cabo certificado de boa qualidade. Será preferível utilizar o cabo fornecido com o altifalante.

A fonte de alimentação ou o adaptador de alimentação deve ter uma saída de energia de 10 W (5 V/2 A).

Você deve carregar o alto-falante completamente e, em seguida, conectá-lo ao seu dispositivo.

Muito provavelmente, carregar o dispositivo deve corrigir o problema, mas se isso não acontecer, você pode passar para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Certifique-se de que o Sonos e seu dispositivo estejam dentro do alcance

Quando o alto-falante Sonos e o dispositivo que você está tentando usar não estiverem ao alcance, você poderá enfrentar o problema de emparelhamento do Sonos Roam Bluetooth. Se for esse o caso, tente manter o alto-falante Sonos Roam Bluetooth e o dispositivo ao qual você está se conectando próximos um do outro. Verifique se eles estão próximos e conecte o alto-falante ao seu dispositivo. Uma vez feito, o problema não será mais encontrado.

Traga seu alto-falante para o modo de emparelhamento

Você pode enfrentar esse problema se o alto-falante estiver conectado a qualquer outro dispositivo. Quando o alto-falante estiver conectado a um dispositivo, você não poderá conectá-lo a outro dispositivo. Traga o alto-falante para o modo de emparelhamento e conecte o alto-falante ao seu dispositivo, o que deve corrigir o problema de emparelhamento do Sonos Roam Bluetooth. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, pressione e segure o botão Poder até ouvir o som de emparelhamento no alto-falante.

Você verá agora que a luz do LED pisca em azul, o que indica que o alto-falante está no modo de emparelhamento.

Uma vez feito isso, tente conectar o alto-falante ao telefone, o que deve corrigir o problema.

Redefinir o alto-falante de roaming do Sonos

Se você ainda enfrentar o problema de emparelhamento do Sonos Speaker Bluetooth, tente redefinir o alto-falante Sonos Roam. Redefinir o alto-falante do Sonos Roam o levará à versão de fábrica. Para redefinir o Sonos Roam Speaker, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, desligue o alto-falante. Para isso, pressione e segure o botão Poder botão por 5 segundos até que o indicador LED se apague.

Continue segurando o botão liga/desliga e, simultaneamente, segure o Toque botão.

Enquanto você segura o Toque botão, solte o Poder botão.

Segure o Toque botão até ver a luz LED frontal piscando em branco e laranja.

Uma vez feito, o alto-falante será redefinido.

Tente conectar o alto-falante Sonos Roam ao seu dispositivo e você poderá conectá-lo sem enfrentar problemas.

Conclusão

Estas foram algumas etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o problema de emparelhamento do Sonos Roam Speaker Bluetooth. Se você não conseguir conectar o alto-falante Sonos Roam ao seu dispositivo, siga as etapas deste artigo. As etapas mencionadas neste artigo solucionam o problema que você está enfrentando com a conectividade do Sonos Roam.

Perguntas frequentes

Como faço para redefinir meu Sonos Roam Bluetooth?

Discutimos o processo passo a passo para redefinir o alto-falante Sonos Roam Bluetooth em o artigo acima. Você pode seguir as etapas acima e poderá redefinir seu alto-falante Sonos.

Por que o Sonos Roam continua desconectando?

Pode haver várias razões pelas quais o Sonos Roam pode continuar desconectando. Você pode enfrentar esse problema quando o alto-falante não estiver carregado ou ambos os dispositivos não estiverem ao alcance.

Como faço para forçar a reinicialização do meu alto-falante Sonos Roam?

Se você está enfrentando um problema de emparelhamento do Sonos Roam Bluetooth e deseja forçar a reinicialização do alto-falante, pressione e segure o botão liga / desliga na parte traseira do alto-falante Sonos até ouvir o som de desligamento e o logotipo desligar. Aguarde alguns segundos e ligue o dispositivo novamente.

Por que o Sonos Roam está piscando em laranja?

Se você achar que o alto-falante do Sonos Roam está piscando em laranja, isso significa que seu dispositivo está estabelecendo uma conexão.

ARTIGOS RELACIONADOS: