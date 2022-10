9 maneiras de corrigir o erro FIFA 23 incapaz de se conectar aos servidores da EA

FIFA 23 é finalmente lançado depois de ser cercado de muitas críticas. No entanto, de acordo com os funcionários da EA, este é o último jogo da franquia da EA. Enquanto isso, falando sobre o jogo, então a mecânica do jogo é semelhante às versões anteriores do FIFA, mas a única coisa que este jogo tem é um tipo diferente de bugs que muitas vezes o incomodam. Sim, você ouviu direito! Recentemente, alguns usuários começaram a relatar que o FIFA 23 não consegue se conectar aos servidores da EA.

Se você encontrou a mesma mensagem de erro, a causa mais provável é um problema com sua conexão com a Internet ou com os próprios servidores do jogo, caso tenha encontrado a mesma mensagem de erro. No entanto, você pode corrigir facilmente o problema de FIFA 23 incapaz de se conectar aos servidores da EA lendo este artigo. Então, vamos começar com o guia.

Corrigir erro de FIFA 23 incapaz de conectar-se aos servidores da EA

Olhando para a mensagem de erro afirma, “Lamentamos, mas ocorreu um erro na ligação ao FIFA 23 Ultimate Team.” Alguns relatórios sugerem que, devido a um número sobrecarregado de jogadores ativos simultaneamente, tal falha pode ocorrer devido à extrema pressão colocada nos servidores do FIFA 23.

Felizmente, aqui compartilhamos algumas possíveis soluções alternativas que podem ajudar. Você pode seguir todos os métodos mencionados um por um até que o problema seja resolvido completamente, se você não quiser esperar mais para que os desenvolvedores o consertem. Dito isso, vamos ao que interessa agora.

Reinicie seu dispositivo

É recomendado primeiro reiniciar o seu sistema se você estiver enfrentando problemas de FIFA 23 não conseguir se conectar aos servidores da EA. Pequenas falhas em seu sistema podem levar a problemas semelhantes, que podem ser corrigidos simplesmente reiniciando o computador. Portanto, você deve experimentá-lo e avaliar se ele funciona.

Verifique o status do servidor

Você verificou se o Servidores FIFA 23 estão funcionando ou não? Bem, as possibilidades são altas de que os servidores EA FIFA 23 não estejam funcionando, devido ao qual você está enfrentando esse problema. Portanto, recomendamos que você passe o mouse sobre o site oficial DownDetector/EA ou EA para obter todas as informações necessárias sobre se os servidores estão funcionando.

Além disso, se desejar, você pode seguir os funcionários da EA para saber mais detalhes sobre o problema em um futuro próximo. Então, tente isso e verifique se o erro do FIFA 23 incapaz de se conectar aos servidores da EA é resolvido ou não.

Verificar arquivos do jogo

Também é possível que alguns dos seus arquivos do jogo FIFA 23 estejam corrompidos ou ausentes. Isso impede que o jogo possa ingressar nos servidores. Portanto, você deve reparar esses arquivos, correto? Mas como? Felizmente, você pode restaurar facilmente a integridade dos arquivos do seu jogo usando o cliente Steam, que tem a opção de reparar arquivos de jogos corrompidos. Para conseguir isso,

Primeiro, abra o aplicativo cliente Steam no seu PC e selecione o biblioteca aba. Uma vez selecionado o ícone do FIFA 23, clique com o botão direito isto. Em seguida, no menu de contexto suspenso, escolha Propriedades . Depois disso, toque em Ficheiros locais e selecione Verificar a integridade do arquivo do jogo

Depois de clicar no botão verificar, talvez seja necessário aguardar alguns minutos para que o arquivo culpado seja localizado e substituído. É essencial que seu dispositivo esteja conectado à Internet, pois esse método não pode ser usado sem ele.

Desativar programa antivírus e firewall

Você pode corrigir vários bugs ou erros em seu computador Windows desativando seu programa antivírus e firewall. Não é incomum que software antivírus ou programas de segurança bloqueiem conexões em andamento se estiverem sendo executados agressivamente enquanto o jogo estiver em execução ou o servidor estiver conectado. Para fazer isso, siga estas etapas:

Inicialmente, vá ao menu Iniciar e procure por proteção contra vírus e ameaças . Selecione-o e manualmente desative a proteção em tempo real A seguir, a partir do Começar cardápio, procure firewall defensor > Abra-o e desligue-o manualmente.

Execute uma inicialização limpa

É possível que alguns aplicativos ou serviços de programas sejam iniciados automaticamente em segundo plano quando o sistema for inicializado. É possível que esses aplicativos ou serviços estejam consumindo mais dados da Internet e recursos do sistema, se isso estiver acontecendo. Portanto, é melhor fazer uma inicialização limpa para resolver facilmente o FIFA 23 que não consegue se conectar aos servidores da EA. Fazer isso:

Imprensa Windows + R abrir Corre . Para abrir a Configuração do Sistema, digite msconfig e pressione Enter. Na guia Serviços, marque Ocultar todos os serviços da Microsoft . Clique em Desabilitar tudo > Aplicar para salvar as alterações e, em seguida, OK Na guia Inicialização, clique em Abra o Gerenciador de Tarefas . Abra o Gerenciador de Tarefas. Clique no Comece aba. Em seguida, selecione a tarefa com maior impacto na inicialização. Para desativá-los, clique em Desativar uma vez que tenham sido selecionados. Todo programa cujo impacto inicial seja maior deve ser tratado da mesma forma. Para aplicar as alterações, reinicie o computador depois de terminar.

Usar o endereço DNS do Google

Você deve usar um endereço DNS do Google (DNS público) para garantir que seu jogo FIFA 22 não seja afetado por problemas de conectividade do servidor. Você pode ter alguns problemas com o endereço DNS bloqueado que seu ISP forneceu. Para fazer isso:

Inicialmente, abra o Corre caixa de diálogo pressionando Windows + R .

Para abrir a página Conexões de Rede, digite ncpa.cpl e clique OK .

Próximo, clique com o botão direito no adaptador de rede ativo e clique em Propriedades.

Escolher Protocolo de Internet versão 4 (TCP/IPv4) e clique em Propriedades

A partir daí, escolha o Use os seguintes endereços de servidor DNS .

Defina o servidor DNS preferencial para 8.8.8.8 e o servidor DNS alternativo para 8.8.4.4 .

Para salvar suas alterações, clique em OK

Se você estiver enfrentando o erro do FIFA 23 ao conectar-se aos servidores do Ultimate Team, reinicie o computador para aplicar as alterações.

Verifique a conexão com a Internet

Verifique corretamente para qualquer tipo de conexão à Internet que você tenha, seja uma conexão com fio (ethernet) ou uma conexão sem fio. Se você estiver tendo problemas de estabilidade ou velocidade com sua conectividade de rede, tente alternar de com fio para sem fio. É recomendável que, para evitar problemas do seu lado, evite usar uma VPN durante o lançamento e o jogo do FIFA 23.

Uma versão desatualizada do jogo pode causar vários problemas. Siga estas etapas para atualizar o jogo:

Inicialmente, vá para o Biblioteca no cliente Steam. No painel esquerdo, clique em FIFA 23 . Você será notificado automaticamente quando uma atualização estiver disponível. Clique em Atualizar se uma atualização estiver disponível. Permita que a atualização do jogo seja instalada completamente. Depois, para alterar os efeitos imediatamente, feche o cliente Steam e reinicie o computador.

Se a hora e a data estiverem configuradas incorretamente em seu computador, você poderá receber uma mensagem de erro informando que a conexão de erro offline do servidor expirou se a hora e a data estiverem configuradas incorretamente no computador. Você deve verificar e salvar a data, hora, região e fuso horário exatos nesta instância. No entanto, tente executar novamente o jogo em seu sistema depois que tudo estiver pronto e veja se o problema foi resolvido.

Então isso é como corrigir o FIFA 23 não consegue se conectar aos servidores da EA. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, se você tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e deixe-nos saber na seção de comentários.

