Banco Ourinvest tem NOVAS vagas de emprego em São Paulo

O Banco Ourinvest está no mercado há mais de 40 anos. Através de toda a tradição e profissionalismo, a instituição conseguiu alcançar ótimos resultados. Hoje a rede está recrutando novos profissionais. Confira as oportunidades, a seguir.

Banco Ourinvest abre vagas de emprego em São Paulo

O Banco Ourinvest, com mais de 40 anos de tradição, segue atuando no mercado financeiro para entregar os melhores resultados aos clientes. O principal objetivo da equipe é fazer as pessoas se apaixonarem, entregando soluções completas e de qualidade.

Esse equipe segue crescendo rapidamente. Atualmente, a empresa possui mais de 300 funcionários trabalhando diariamente na área, e pretende expandir com novas contratações em São Paulo. Confira, a seguir:

Ana. de Controle Interno – São Paulo;

Ana. de Crédito – São Paulo;

Arquiteto de Software – São Paulo;

Banco de Talentos – São Paulo;

Desenvolvedor Back-End – São Paulo;

Desenvolvedor Front-End – São Paulo;

Desenvolvedor Pleno – São Paulo;

Desenvolvedor Jr. – São Paulo;

Desenvolvedor Sr. – São Paulo;

Engenharia de Dados – São Paulo.

Como se candidatar

Está interessado em um dos cargos citados? Acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre as vagas disponíveis.