Caixa oferece consignado com juros de 3,45% ao mês

O empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC foi liberado pela Caixa Econômica Federal nesta terça-feira (11). Vale lembrar que o teto de juros definido pelo Ministério da Cidadania é de 3,5% ao mês (51,11% ao ano), no entanto, a instituição optou por operar com juros de 3,45% ao mês (50,23% ao ano).

De acordo com informações disponibilizadas pela Caixa, cerca de 21,1 milhões de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil poderão contratar o crédito consignado. Vale lembrar que para isso, o responsável pela família precisa estar recebendo o benefício a mais de 90 dias.

Mais informações sobre a linha de crédito

No empréstimo consignado, as parcelas são descontadas automaticamente da folha de pagamento dos indivíduos que realizaram a contratação. Sendo assim, no caso dos beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC, as parcelas serão descontadas do valor do benefício.

O valor máximo do benefício que pode ser comprometido para o pagamento das parcelas é de 40%. Isso significa que o valor máximo da parcela do empréstimo consignado para essa parcela da população é de R$ 160, já que a linha de crédito deve ser concedida levando em consideração o benefício mínimo de R$ 400.

De acordo com a Caixa, o dinheiro referente ao empréstimo consignado será depositado na mesma fala que os beneficiários recebem o Auxílio Brasil ou o BPC. Além disso, o crédito será feito em até dois dias úteis após o fechamento do contrato. A instituição ainda informou que no caso dos contratos realizados até dia 31 de outubro, o pagamento da primeira parcela deverá ser pago em novembro.

Para a presidente da Caixa, Daniella Marques, o empréstimo consignado para os cidadãos que recebem o Auxílio Brasil deve estimular a independência financeira dessas famílias. “Trabalhamos com o crédito consciente. Essa é a nossa missão como banco público”, disse.

Quais instituições vão oferecer o empréstimo do Auxílio Brasil?

Segundo o Ministério da Cidadania, além da Caixa Econômica Federal, mais 11 instituições financeiras estão autorizadas e devem conceder o empréstimo consignado para famílias que recebem o Auxílio Brasil. Veja a lista divulgada pelo referido Ministério:

Banco Agibank S/A Banco;

Banco Daycoval S/A;

Banco Pan S/A;

Banco Safra S/A;

Caixa Econômica Federal;

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A;

Crefisa S/A;

Facta Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento;

Pintos S/A Créditos;

QI Sociedade de Crédito Direto S/A;

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A;

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Apesar da lista não ser muito grande, no final de setembro o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, afirmou que aproximadamente 60 instituições financeiras demonstraram interesse em oferecer o crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Desse modo, é importante estar atento às novidades.

O Auxílio Brasil é um programa social do governo federal destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Mais informações sobre o benefício podem ser obtidas nos canais oficiais do Ministério da Cidadania e da Caixa Econômica Federal.