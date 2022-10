O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações participou, nesta segunda-feira (24), em Brasília (DF), de uma reunião com o presidente da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), que apresentou ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) o processo inovador para a redução do custo e o aumento do desempenho de cátodos utilizados nas baterias de íons-lítio, que promete ser superior à tecnologia convencional.

CBMM apresenta projeto de baterias para veículos elétricos

Segundo informações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a CBMM irá utilizar o Óxido de Nióbio no processo, denominado “Processo de uma Única Etapa”, visando a comercialização no mercado de carros elétricos. Também estiveram na reunião assessores da pasta.

InovaNióbio

Durante a reunião foi falado sobre o programa InovaNióbio que visa integrar e fortalecer ações governamentais para o desenvolvimento integral da cadeia produtiva do nióbio, por meio da promoção da inovação na indústria brasileira, para incentivar a economia, a especialização dos mercados e garantir a autonomia tecnológica do país em setores de alta tecnologia, destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Segundo o representante da CBMM, a nova tecnologia leva a uma significativa redução de custos nas etapas de produção de cátodos de alta energia, mas também aumenta a estabilidade para ciclos prolongados de carga e descarga e, com isso, gera maior durabilidade da bateria.

De acordo com a divulgação oficial, para o ministro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), essa é uma solução inovadora que visa reduzir custos e com isso gerar energia limpa sem impactar o meio ambiente.

Inovação tecnológica

Ainda segundo o representante da pasta, a iniciativa tem como base estimular o desenvolvimento e a transferência de conhecimento, e assim produzir novas tecnologias e modelos de negócios que vão interagir entre a academia e os setores público e privado. Com isso, o país ganha em riqueza, empregos e desenvolvimento, completou.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) destaca que, em parceria entre SENAI e CBMM foi inaugurada uma planta piloto de bateria de íons-lítio e de supercapacitores, instalada no Instituto SENAI de Inovação em Eletroquímica, em Curitiba (PR).

A melhor tecnologia em íons-lítio

A ideia é fomentar o ecossistema nacional de produção de baterias e supercapacitores, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

A tecnologia reúne o potencial do nióbio e o uso da nanotecnologia para a aplicação em baterias de íons-lítio mais seguras, com recarga mais rápida e maior estabilidade, destaca a divulgação oficial.