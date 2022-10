Como baixar o Plutonium Black Ops 2 e as etapas de instalação (2022)

Desde o lançamento inicial de Guerra Fria de Call of Duty Black Ops, os fãs de Call of Duty têm experimentado uma sólida descarga de adrenalina. Como resultado, os caras lançaram a versão T6 do Plutonium para Black Ops 2, codinome Plutonium BO2. A última iteração do Plutônio tem todos os recursos que os fãs desejam e, como sempre, está pronto para explodir.

Neste guia, você aprenderá tudo sobre o Plutonium Black Ops 2, codinome T6. Você também aprenderá como instalá-lo e começar a jogar. Então, vamos começar.

O que é plutônio BO2?

Antes de falar especificamente sobre o plutônio BO2, discutiremos o plutônio. Plutonium é uma espécie de jogo Call of Duty feito por fãs, mas sem atrasos e travamentos ocasionais. Curiosamente, é feito em uma plataforma de código aberto, portanto, também não há hackers.

Além disso, o Plutonium oferece uma interface mais simplificada, sem compras e mais recursos do que o Call of Duty normal. É por isso que mais e mais pessoas estão inclinadas para o plutônio do que o tradicional Call of Duty. A principal cereja do bolo é que você ainda obtém DLCs sem pagar um único centavo.

Agora que você já conhece o Plutonium BO2, é a forma abreviada de Black Ops 2. Sim, o infame Call of Duty Black Ops 2. Pode parecer antigo, mas para o projeto Plutonium, é a versão mais recente. Na verdade, os projetos de Plutônio são lançados um ou dois anos após o jogo principal. No entanto, Black Ops 2 é um dos melhores jogos para ser jogado no momento.

Quais são os requisitos de sistema do Plutonium Black Ops 2?

Se depois de ler o parágrafo acima e os detalhes sobre o jogo você decidiu baixar e jogar o Plutonium BO2, verifique se o seu sistema é compatível com os requisitos. Os requisitos de sistema do plutônio BO2 são os seguintes:

Componente Requerimento mínimo Sistema operacional Windows 8, Windows 10 e Windows 11 Processador Intel Celeron E1200 ou AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ Memória Física (RAM) 4GB Espaço no disco rígido 10 GB Placa de vídeo AMD Radeon HD 4650 1GB DirectX Compatível com a versão 11

Bem, esses são os requisitos mínimos do sistema para rodar o Plutônio BO2 a 720P. No entanto, se você deseja aproveitar ao máximo o plutônio, estes são os requisitos de sistema recomendados:

Componente Requisito recomendado Sistema operacional Windows 8, Windows 10 e Windows 11 Processador Intel Core i3 4ª geração ou AMD Ryzen 3 3100 Memória Física (RAM) 8 GB Espaço no disco rígido/SSD 10 GB Placa de vídeo Nvidia Geforce GT 730 2GB ou Radeon HD 3850 X2 DirectX Compatível com a versão 11

Se você deseja reproduzir 1080P nas configurações Ultra, este é o requisito de sistema recomendado. Agora que você conhece os requisitos do sistema, vamos fazer o download do Plutonium BO2.

Como baixar o plutônio do Black Ops 2

Agora que você sabe tudo sobre o Plutonium BO2 e seus requisitos de sistema, é hora de baixá-lo. Siga estes passos fáceis para fazer o mesmo:

Use este link para baixar o plutônio. É apenas um arquivo de 4,5 MB. O arquivo deve se parecer plutônio.exe. Salve o arquivo onde quiser.

Bem, é isso. Agora você baixou com sucesso o Plutonium. Vá para a próxima seção para começar a instalar.

Como instalar plutônio BO2 – Método passo a passo

Agora que você já tem o Plutonium no seu PC, siga estas etapas fáceis para instalá-lo. Certifique-se de não pular nenhuma parte, porque esta é a parte mais importante de sua jornada de plutônio. Se você tiver um antivírus instalado, certifique-se de desativá-lo. De qualquer forma, se você estiver usando o Windows Defender simples, nós o guiaremos de qualquer maneira.

Clique no janelas botão e procure Segurança. Abra o Segurança do Windows aplicativo. Navegar para Proteção contra vírus e ameaças. Agora vá para Configurações de proteção contra vírus e ameaças e clique em Gerenciar configurações abaixo disso. Desligue o Proteção em tempo real alternar. Quando o Windows pedir sua permissão, conceda-a. A seguir, navegue até o Transferências pasta. Clique duas vezes em Plutônio.exe. Se o instalador não responder, clique com o botão direito nele e, no menu suspenso, clique em Executar como administrador. Quando o Windows solicitar novamente a permissão, conceda-a e a instalação começará. Dependendo do seu sistema, isso deve levar de 3 a 4 minutos. Quando o Plutonium for instalado, ele solicitará credenciais. Digite-o. Se você ainda não tem suas credenciais, clique neste link para se registrar. Depois de fazer login, configure-o se você já possui o Black Ops 2. Se não, continue lendo. Agora feche a janela Plutônio e abra Este PC. Agora vá para Disco Local (C:) e crie uma nova pasta e nomeie-a como Jogos. Em seguida, você deve baixar um Agregador de Torrent. Se você não tiver certeza de qual usar, confira os melhores agregadores de torrent e baixe um da lista. Dependendo do seu país e região, o torrent pode não ser baixado. Como resultado, você pode ter que usar uma VPN. Confira as melhores VPNs disponíveis agora. Depois de baixar uma VPN, ative-a. Agora baixe este arquivo. Com a VPN ativada e o Torrent Aggiragotr configurado, clique duas vezes no arquivo baixado e seu Plutonium BO2 começará a baixar. Agora, quando o download estiver concluído, copie a pasta inteira para a pasta Games anterior que você criou.

É isso. Agora você pode começar a jogar simplesmente indo para C Drive > Games > Plutonium.exe. Se você achar isso difícil, continue lendo.

Bem, agora que você tem tudo no lugar, você pode começar a jogar Plutonium BO2 com apenas mais alguns passos:

Inicie o Plutonium Launcher na área de trabalho. Faça login usando as credenciais que você criou. Clique em T6 e, em seguida, clique em Configuração. Supondo que você baixou o arquivo torrent, ele solicitará que você selecione a pasta. A pasta está localizada em C:/Games. Selecione a pasta e deixe a instalação começar. Quando a instalação estiver concluída, você pode começar a jogar simplesmente clicando em Toque.

O plutônio é ilegal?

Não, se você já publicou Black Ops 2, não é ilegal usar o Plutonium BO2 como um cliente de aprimoramento de jogo.

Estou tendo um erro de autenticação. Como faço para corrigi-lo?

É possível que você não tenha verificado seu e-mail ao criar uma conta. Verifique seu e-mail e tente novamente.

Como corrigir o erro de caminho inválido T6?

Você selecionou o caminho errado. Além do botão Play, há um ícone COG. Clique nele e selecione a pasta correta do jogo.

Qual é o tamanho do plutônio.exe?

O tamanho do Plutonium.exe é de apenas 4,5 MB.

Não consigo instalar plutônio. O que fazer?

Você não concedeu permissão ao administrador para configurar. Clique com o botão direito do mouse em Plutonium.exe e clique em Executar como administrador.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre o Plutonium BO2, seus requisitos de sistema e como você pode instalar e jogar Black Ops 2. Esperamos que este guia tenha ajudado você. No entanto, se você ainda tiver dúvidas ou perguntas, use a seção de comentários abaixo.

