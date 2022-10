Como corrigir o aplicativo Coinbase continua travando no telefone Android 2022

O aplicativo Coinbase não está funcionando? Coinbase é um aplicativo de carteira criptográfica que você pode usar gratuitamente. O aplicativo é seguro e permite comprar, armazenar e vender criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum e outras. Embora o aplicativo seja robusto e seguro, às vezes você pode enfrentar problemas de travamento com ele. Então o que fazer fazer quando o aplicativo Coinbase trava no seu telefone?

Corrigir o aplicativo Coinbase continua travando no telefone Android

Este artigo discutirá como você pode corrigir o aplicativo Coinbase que continua travando em telefones Android.

Reinicie seu telefone

Se você estiver enfrentando esse problema, tente reiniciar o telefone. Muitas vezes, falhas e bugs temporários causam esse problema. Esses problemas podem ser facilmente corrigidos reiniciando o telefone.

Verifique a sua conexão com a internet

A conexão instável com a Internet é outra temporada atrás de enfrentar esses problemas. Você pode enfrentar esse problema quando a Internet não for rápida o suficiente para se conectar aos servidores do aplicativo.

Desligue seus dados e ligue-os novamente.

Você pode tentar ativar o modo avião e desativá-lo se o problema for causado devido à conexão com a Internet.

Tente se conectar a qualquer outra rede Wi-Fi se o problema persistir.

Se o aplicativo Coinbase não estiver funcionando, tente atualizar o aplicativo. A versão desatualizada dos aplicativos geralmente pode ter bugs que podem causar esses problemas. Para atualizar o aplicativo Coinbase, siga as etapas abaixo-

Abra o Loja de jogos no seu telefone Android.

Agora, procure o Coinbase aplicativo aqui; toque na primeira opção que aparece.

Você verá o Atualizar opção se uma atualização estiver disponível. Toque no Atualizar botão para atualizar o aplicativo.

Depois que o aplicativo for atualizado, tente iniciá-lo e verifique se o problema foi corrigido ou não.

Atualize seu firmware se o aplicativo Coinbase não estiver funcionando. Se houver atualizações de firmware pendentes, esse pode ser o motivo para enfrentar esse problema. Você pode atualizar o firmware seguindo as etapas listadas abaixo-

No seu telefone Android, abra o Definições aplicativo.

Aqui, toque no Atualização de software opção.

Agora, toque em Baixar e instalar .

Você verá o Verificando atualizações mensagem na tela.

Instale qualquer atualização disponível.wd

Uma vez feito, reinicie o telefone e tente executar o aplicativo Coinbase novamente.

Limpar cache do aplicativo

Outra etapa de solução de problemas a seguir é limpar o cache do aplicativo. Isso pode ser feito seguindo os passos abaixo-

Abra a gaveta de aplicativos no seu telefone Android.

Agora, toque e segure o Coinbase ícone do aplicativo.

Após fazer isso, toque em a Informações do aplicativo (eu) ícone.

a Agora, na tela de informações do aplicativo, toque no Armazenar opção.

A seguir, toque em a Limpar cache opção para limpar o cache.

Se isso não resolver o problema, toque em Apagar os dados para corrigir o problema.

Reinstalar o aplicativo

Se o problema ainda não for corrigido, o último recurso será reinstalar o aplicativo. Para reinstalar o aplicativo, siga as etapas abaixo-

Na gaveta de aplicativos, toque e segure o Coinbase ícone do aplicativo.

Agora, toque em Remover/Desinstalar e Desinstalar para confirmar a desinstalação do aplicativo.

Agora, abra o Loja de jogos e procure Coinbase .

Aqui, toque na primeira opção do resultado da pesquisa.

Em seguida, toque em Instalar para instalar o aplicativo.

Agora, abra o Coinbase app e faça login na sua conta. Isso deve corrigir o problema de não funcionamento do aplicativo Coinbase.

Palavras finais

Se você está enfrentando esse problema, as etapas acima ajudarão a corrigi-lo. A razão por trás desse problema é provavelmente falhas e bugs técnicos. Não há com o que se preocupar se o aplicativo Coinbase não estiver funcionando. Listamos algumas etapas de solução de problemas neste artigo acima, que provavelmente ajudarão a corrigir o problema.

Perguntas frequentes

Por que o aplicativo Coinbase não está funcionando no meu telefone?

Você pode enfrentar o problema do aplicativo Coinbase não funcionar em seu telefone devido a firmware desatualizado, versão desatualizada do aplicativo, cache corrompido e bugs aleatórios. Esse problema pode ser corrigido seguindo as etapas mencionadas neste artigo.

Como corrigir o problema de falha de aplicativos no aplicativo Android?

Existem várias etapas de solução de problemas para corrigir aplicativos que continuam travando. Você pode tentar reiniciar o telefone, limpar o cache e os dados e reinstalar o aplicativo problemático para corrigir o problema.

A Coinbase funciona no Android?

Sim, o aplicativo Coinbase funciona em telefones e tablets Android. Você pode baixar e instalar o aplicativo na Play Store e usá-lo no seu dispositivo.

Como faço para limpar o cache do aplicativo Coinbase?

Mencionamos as etapas para limpar o cache no artigo acima. Você pode seguir o guia acima para limpar o cache do aplicativo Coinbase.

LEIA A SEGUIR: