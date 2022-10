Concurso Ministério Público: Quando o edital será liberado?

O concurso Ministério Público pode ser liberado a qualquer momento. O plenário aprovou a divulgação do edital na última terça-feira, 11 de outubro. O órgão tem 23 cargos vagos. Sendo assim, tudo indica que as vagas serão liberadas em torno desse valor.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, confirmou sobre o assunto: “O último concurso venceu em 2019, e, desde então, o órgão não mais proveu cargos efetivos. Atualmente, encontram-se vagos 23?cargos efetivos, sendo 14 de técnicos e 9 de analistas, o que é um quantitativo relevante, considerando-se o número total de cargos do órgão”.

Uma comissão foi criada para analisar a possibilidade de concurso para analistas e técnicos. A avaliação ocorreu para que fossem analisados a viabilidade tanto técnica quanto orçamentária.

Mediante os trâmites e a necessidade de compor os quadros de funcionários, espera-se que o edital seja liberado em dezembro deste ano. De acordo com o cronograma preliminar, o resultado final do concurso, assim como nomeação, estão previstos para maio de 2023.

Os organizadores precisarão escolher a banca responsável. A empresa vai realizar a abertura da inscrição e viabilizar as etapas do certame. Contudo, os próximos passos após a escolha da banca serão finalização do cronograma e liberação do edital concurso Ministério Público.

PLOA 2023 prevê 91 vagas

De acordo com o Projeto de Leis Orçamentárias para o ano de 2023, há a previsão de 91 vagas. Desse quantitativo, 42 serão para criação e 49 para preenchimento. Apesar de que o texto ainda será analisado ou modicado, caso seja necessário, tudo indica que o certame está na mira do governo e a análise poderá ser feita em breve.

As remunerações são atrativas. Para os técnicos, a remuneração inicial é de R$7.591,37. O valor inclui o vencimento básico (R$3.163,07) e a gratificação por atividades do Ministério Público (R$4.428,30). A carreira tem como exigência o nível médio.

Já a carreira de analista exige o nível superior e conta com uma remuneração inicial de R$12.455,30. Estão somados ao valor o vencimento básico, de R$5.189,71 e a gratificação por atividades do Ministério Público, de R$7.265,59.

Como foi o último concurso Ministério Público?

A Fundação Carlos Chagas (FCC) foi a responsável pela seleção que aconteceu em 2014. No período foram ofertadas um total de 87 vagas no último concurso Ministério Público. Confira a seguir os cargos ofertados com o quantitativo de vagas:

As chances para técnicos contemplavam as especialidades de Administração (45) e Segurança Institucional (4). Já para analistas, foram oferecidas vagas nas áreas de: Direito (18), Desenvolvimento de Sistemas (6), Gestão Pública (5), Comunicação Social (2), Arquivologia (1), Estatística (1), Contabilidade (1); Controle Interno (1), e Suporte e Infraestrutura (1).

As disciplinas cobradas foram as seguintes:

Língua Portuguesa;

Legislação de Interesse Institucional;

Raciocínio Lógico-Matemático; e

Conhecimentos Específicos.

Houveram também etapa discursiva e redação.