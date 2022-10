Emprego: como a reputação influencia em sua carreira profissional

O trabalhador que deseja ter uma carreira de sucesso deve observar aspectos importantes relacionados a suas habilidades profissionais, técnicas e também com sua reputação dentro da empresa. A princípio, uma boa imagem proporciona uma maior credibilidade, confiança, além de valorizar o empregado.

Quem deseja avançar em sua carreira deve dar uma grande importância a sua reputação, que deve ser construída através da verdade e da ética no trabalho. Todavia, é preciso tomar algumas precauções, como por exemplo, ter uma comunicação assertiva, se expressando verbalmente a favor de sua pessoa.

O profissional deve ser transparente, de forma que todos os colaboradores da organização possam se sentir seguros e confiantes em suas relações. Aliás, a comunicação não verbal também é importante e deve ser valorizada através de gestos, postura, ou seja, pela linguagem corporal.

Vale ressaltar que a reputação também deve ser observada no mundo virtual. Ademais, o perfil em uma rede social deve ser bem cuidado, já que inúmeras pessoas, incluindo empresas recrutadoras, podem procurar por suas informações na internet. O indicado é usar a ferramenta com sabedoria e sensatez.

O que a reputação realmente significa

A reputação está ligada ao que o mundo exterior pensa sobre você. Dessa maneira, ela é importante para que sua carreira seja bem desenvolvida, pois dessa forma, é possível passar uma boa imagem como profissional e como pessoa. Ela se relaciona com sua maneira de atuar e com o seu caráter.

Para se destacar entre outros profissionais e colegas de trabalho, é preciso observar a maneira como você conclui suas tarefas e a maneira como entrega resultados. Analogamente, o reconhecimento profissional traz inúmeros benefícios como novas oportunidades, parcerias e novos projetos.

É importante observar que a construção de uma reputação não pode ser feita da noite para o dia. O profissional deve se dispor a trabalhar duro, se motivar, trabalhar bem em equipe e construir um papel de liderança. Algumas atitudes como ser pontual, e positivo podem influenciar bastante na sua imagem.

Veremos o que fazer para ter uma boa reputação:

1 – Cumpra o prometido

A confiança é importante para a construção da sua carreira. É necessário entregar o que promete, cumprindo todos os compromissos estabelecidos. Dessa maneira, o indicado é passar uma imagem de responsabilidade, de comprometimento com a organização, de modo a ser um profissional eficiente e qualificado.

2 – Pontualidade

Esta é uma característica importante para quem deseja ter uma boa reputação. Ser pontual demonstra uma preocupação com a empresa e seus colaboradores, o profissional se torna consistente e confiável. Do mesmo modo, estar presente na hora certa, combinada, mostra que é responsável.

3 – Adaptabilidade

Atualmente o ambiente empresarial exige do profissional uma maior adaptabilidade. O trabalhador deve conseguir mudar seus hábitos e tarefas sempre que for necessário. Dessa maneira ele se torna mais valorizado frente aos gestores da organização e entre seus colegas de trabalho.

4 – Atitude profissional

Ter uma atitude profissional garante uma boa reputação ao trabalhador, em qualquer área de atuação. Dessa forma, para passar uma boa imagem na empresa, deve-se buscar ser proativo, contribuir com o andamento dos trabalhos, ter inteligência emocional, se desenvolver profissionalmente e ajudar todo o grupo.

5 – Ser útil

Quem deseja passar uma boa imagem na empresa deve buscar ser útil em todos os setores da organização. Desse modo, pode-se ajudar em uma reunião, auxiliar um colega em algum projeto, estar disponível para quem precisa de forma a estar sempre solícito no auxílio do desenvolvimento da empresa.

6 – Atitude positiva

Buscar ter uma atitude positiva frente às questões corporativas pode auxiliar o profissional na construção de sua imagem. As pessoas poderão procurar pelo trabalhador com esta característica para se sentirem mais motivadas em suas obrigações. Em suma, é uma maneira de se associar com o aumento da eficiência e da produtividade.

Reputação e carreira

A reputação é capaz de auxiliar profissionais na construção de sua credibilidade no ambiente corporativo. A imagem do trabalhador deve ser construída em toda a sua carreira, de modo a se destacar na organização e conquistar seus objetivos. Em síntese, é algo que leva tempo para se construir, porém, garante inúmeros benefícios.

Deve-se observar que a reputação pode ser arranhada a qualquer momento, portanto, é preciso ficar de olho e buscar um desenvolvimento pessoal e profissional. A confiança dentro de uma empresa deve ser fomentada, valorizada e conquistada. Em conclusão, uma boa imagem é um pré-requisito para uma carreira de sucesso.