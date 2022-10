Hapvida abre NOVOS empregos pelo Brasil

A Hapvida é o maior sistema de saúde suplementar do país. Atualmente, com mais de 37 mil colaboradores em suas unidades, a companhia tem mais de 15 milhões de clientes satisfeitos com o ótimo atendimento. Confira as oportunidades, a seguir.

Hapvida abre vagas de emprego no Brasil

A Hapvida acredita que a vida é melhor quando estamos saudáveis. Foi com esse pensamento que a companhia se tornou o que é hoje: um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil, acolhendo e respeitando cada paciente.

A empresa dá o seu melhor para garantir uma vida de saúde e bem-estar às pessoas. Em todas as ações, a equipe valoriza os seguintes pilares: qualidade assistencial, inovação, acolhimento, eficiência e colaboração.

Ana. ADM – Campo Grande / MS;

Ana. ADM – São Paulo / SP;

Ana. Comercial – Campo Grande / MS;

Ana. Comercial – Goiânia / GO;

Ana. de Laboratório – São Paulo;

Aux. de Enfermagem – São Paulo;

Aux. de Cozinha – Fortaleza / CE;

Aux. de Serviços Gerais – Belém / PA;

Banco de Talentos (PCD) – Salvador / BA;

Coordenador de Enfermagem – Recife / PE;

Design Gráfico – Fortaleza / CE;

Enfermeiro (a) (PCD) – Uberlândia / MG.

Como se candidatar

A Hapvida acredita que a diversidade e a inclusão são fundamentais para atingir bons resultados no ambiente de trabalho. Neste sentido, o objetivo da companhia é promover um local livre, com profissionais capacitados para entregar bons resultados.

Hoje a empresa está recrutando novos profissionais para atuar em suas unidades pelo Brasil. Está interessado em um dos cargos citados? Acesse o site 123empregos e encontre todas as vagas disponíveis.