Travis Kelce retorna ao cenário de seu maior triunfo com Taylor Swift ao seu lado: Por que eles estão em Las Vegas?

Taylor Swift e Travis Kelce estão vivendo em grande estilo Las Vegas como a dupla festeja no Chefes de Kansas City‘cidade da glória junto com Patrick Mahomes apenas dois meses após a vitória no jogo final do NFL temporada onde se sagraram tricampeões.

O triunfo sobre o São Francisco 49ers foi confirmado quando Mahomes lançou um touchdown vencedor para Mercole Hardman para conseguir uma vitória por 25-22 momentos depois de se perguntar, incrédulo, por que os campeões da NFC escolheram ter a bola primeiro na prorrogação.

O ativismo climático de Taylor Swift gera polêmica sobre este vídeo animado

Ao fazer isso, ele e Kelce conquistaram o raro feito de se tornarem três vezes Super Bowl campeões no Estádio Allegiant em Sin City, antes de começarem as celebrações que ainda continuam até hoje, pelo que parece…

Kelce-Swift saiu para beber com Mahomes e sua esposa, Brittany, já que o quarteto se tornou bons amigos desde que a estrela do Eras Tour começou a namorar o tight end entre agosto e setembro de 2023.

De acordo com o TMZ, eles foram para o Easy’s Cocktail Loung, dentro do ARIA Resort & Casino, em um local privado no coração da lendária cidade festiva. Eles também conseguiram evitar as câmeras, pois nenhuma filmagem conseguiu chegar às redes sociais ainda, proporcionando-lhes uma rara noite longe dos holofotes.

O último álbum de Swift eclipsa Madonna

Falando em holofotes, Rápido tem sido incapaz de tirar seu nome das notícias durante toda a sua vida adulta, mas especialmente nos últimos 18 meses, quando ela explodiu em níveis incomparáveis ​​de popularidade com novos álbuns, sua turnê, o filme dessa turnê e sendo nomeada Pessoa da TIME Do ano.

Agora seu último álbum, The Tortured Poets Department, dominou as notícias e quebrou recordes em plataformas de streaming como Spotify, Apple Music e Amazon e agora ela até eclipsou Madona.

Ela ultrapassou a rainha do pop ao se tornar a mulher com o maior número de álbuns em primeiro lugar entre qualquer artista feminina na história do Reino Unido com seu 12º número um de acordo com a Official Charts Company.