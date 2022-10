Nubank vai lançar nova linha de crédito para cliente PJ

O Nubank é um dos bancos digitais mais utilizados no país. A instituição financeira não limita os seus serviços apenas para pessoas físicas. A saber, a fintech conta, atualmente, com mais de 2 milhões de clientes Pessoa Jurídica (PJ).

Atualmente, o Nubank oferece aos clientes PJ a abertura de contas sem tarifas de manutenção, além de disponibilizar diversos benefícios. No entanto, recentemente, o banco digital informou que uma nova modalidade será lançada para esse público muito em breve.

Trata-se de uma nova linha de crédito, destinada exclusivamente para as pessoas jurídicas, que poderão contratar os valores de forma rápida pelo aplicativo. O recurso ainda não oficializado, mas de acordo com a fintech, a oferta já está sendo analisada.

NuTap

Um dos benefícios disponibilizados para clientes que possuem conta PJ no Nubank é a maquininha digital da fintech. O NuTap é uma maquininha 100% virtual que funciona diretamente no celular, pelo aplicativo do banco.

Com a modalidade do NuTap, as empresas podem receber pagamentos de crédito e débito por aproximação usando apenas celular. De acordo com o banco digital, as taxas são 30% menores que as demais propostas em outras instituições. Ainda, é importante salientar que não possui nenhum custo de adesão ou aluguel.

Para funcionar no aparelho, é necessária uma tecnologia chamada NFC, também conhecida como contactless, que permite pagamentos sejam efetuados por aproximação. Além disso, é preciso que o dispositivo seja Android 8 ou superior.

Já com o recurso disponível, basta o cliente aproximar o cartão na parte de trás do celular para que a transação seja realizada. A operação também é possível para quem usa carteira digital no celular ou no smartwatch.

Embora pareça simples, a fintech garante que as transações realizadas pelo serviço são totalmente seguras. A empresa reforça que os dados e senha do cartão são protegidos por criptografias e não são compartilhados com os lojistas.

Como acompanhar as minhas vendas no NuTap?

Todas as informações de vendas via NuTap estarão disponíveis no aplicativo da sua conta PJ. Elas ficam na aba seção “Minhas vendas” de forma discriminadas. Lá, você consegue verificar o detalhe de cada cobrança, como:

Valor cobrado na venda;

Taxa de juros aplicada; e

Valor que receberá com desconto.

Além disso, é possível acompanhar o total faturado ao longo do mês. É importante frisar que todas as vendas realizadas com o seu NuTap serão creditadas em até um dia útil, diretamente na sua conta PJ.