PAT atualiza quadro com vagas de EMPREGO em ITU – São Paulo

Localizado 102 km da capital São Paulo/SP, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Itu atualiza quadro com novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

mecânico de manutenção de máquinas, operador de empilhadeira, operador de extrusão de tubos pead , rebarbador de metal, técnico ti, carpinteiro, carpinteiro auxiliar, cozinheiro de hospital, corretor de imóveis, encarregado de obras, engenheiro civil, gerente de qualidade, confeiteiro, coordenador de restaurante, empacotador, empregada doméstica, encarregado de obras, encarregado de produção de tubos pead, soldador mecânico, zelador, gerente júnior, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, cobrador externo, consultor de vendas, faturista, gerente de vendas, operador de caixa, operador de caixa,

mecânico de manutenção, mecânico de refrigeração, ajudante geral, montador de móveis, motorista carreteiro, motorista carreteiro, motorista caminhão, padeiro, ajudante de pedreiro, pedreiro, tapeceiro de móveis, trabalhador agropecuário, auxiliar de escritório, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, auxiliar de marcenaria, auxiliar de marcenaria, auxiliar de marcenaria auxiliar de técnico de eletrônica, promotor de vendas, recepcionista, vendedor, vendedor interno, auxiliar de produção, auxiliar mecânico de refrigeração, eletricista industrial, mecânico de manutenção de máquinas, caseiro, garçom, gerente de tráfego, jardineiro, lavador de veículos, marceneiro, engenheiro civil(estágio), corretor de imóveis(estágio), técnico de enfermagem, açougueiro, ajudante açougueiro, ajudante de motorista, ajudante de pátio, atendente de lanchonete, atendente de balconista, técnico mecânico PCD, atendente balconista PCD, auxiliar administrativo PCD e auxiliar de operação PCD.

Sobre o PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

As unidades PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de nos profissionais, proporcionando o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, entre outros serviços.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico e cadastre o seu currículo. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

