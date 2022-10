Pix a cada vitória: Casas Bahia lança promoção para a Copa do Mundo; veja como participar

As Casas Bahia anunciaram uma campanha incrível para os brasileiros que curtem Copa do Mundo. A promoção “Gol de Pix” beneficiará os torcedores cada vez que a seleção brasileira marcar um gol.

Quer entender mais sobre a campanha? Continue lendo este artigo.

Conheça a promoção “Gol de Pix”

Para participar da campanha, o interessado deve comprar ao menos um dos produtos catalogados pela empresa, que são oferecidos no site e nas lojas físicas, como: smartphones, produtos para bebês, smart tvs, produtos de limpeza, fogões, geladeiras e muito mais.

Na prática, basta procurar nas lojas virtuais ou físicas os produtos que contenham o selo “Gol de Pix” e abrir uma conta no banQi (Android: https://bityli.com/UDSUQEVp ou iOS: https://bityli.com/jLVuKfdA), banco digital das próprias Casas Bahia.

Feito isto, a cada vitória da seleção brasileira, é possível ganhar um pix direto na conta. Todavia, vale ressaltar que em caso de empate ou derrota, nenhum valor é disponibilizado. Sendo assim, é preciso que o time do Brasil ganhe os jogos.

Segundo a empresa, os produtos participantes da promoção vão variar diariamente no site da loja, desse modo, é interessante ficar atento aos anúncios.

Black Friday das Casas Bahia

Outra campanha que chegará em breve às lojas é a Black Friday. O evento é conhecido em vários lugares do mundo, e é famoso por oferecer produtos com ótimos descontos. Normalmente, ele ocorre na última semana do mês de novembro.

Além disso, as promoções costumam atingir todos os produtos das lojas. Nas Casas Bahia, por exemplo, as promoções estarão disponíveis para todas as categorias de itens, desde a automotiva, tecnologia e ferramentas, até para as de bebidas, alimentos e limpeza.