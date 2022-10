Prova de vida do INSS ganhou novas regras; veja o que mudou

Todas as pessoas que recebem algum tipo de benefício do INSS (Instituto Nacional de Segurança Social) devem realizar a prova de vida anualmente. Isso porque, através dela, a instituição pode comprovar que o cidadão continua vivo. O objetivo é evitar possíveis fraudes no pagamento previdenciário e garantir a continuidade do benefício ao cidadão.

Este ano, o INSS mudou as regras de como fazer a prova de vida. Dessa forma, pretende tornar o processo menos burocrático, mais simples e rápido.

Inicialmente, para realizar a prova de vida, o beneficiário precisaria se dirigir a uma agência da Previdência Social para garantir a continuidade do benefício. Com as novas regras, isso não será mais necessário. Entenda como irá funcionar!

Novas regras para a prova de vida do INSS

Com as novas regras, a prova de vida do INSS poderá ser realizada de forma online e totalmente automática. Isso significa que você ficará livre das longas filas e espera nas agências do INSS.

A nova proposta prevê que haja o cruzamento de dados com informações do governo, a fim de confirmar a vida do beneficiário. Poderão ser utilizadas a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), bem como de órgãos públicos federais, estaduais e municipais.

Assim sendo, ao realizar algum procedimento em um dos órgãos governamentais, o cruzamento dos dados será realizado automaticamente para manutenção do seu benefício. A seguir, confira quais são as ações que podem ser utilizadas para prova de vida do INSS:

Acessar o app Meu INSS com selo ouro;

com selo ouro; Ao realizar Empréstimo consignado ou ser atendimento em uma das agências do INSS , com reconhecimento biométrico;

ou ser atendimento em uma das agências do , com reconhecimento biométrico; Se você realizar perícia médica , seja no sistema público ou convênio;

, seja no sistema público ou convênio; Ao seu vacinar;

Cadastro ou atualização cadastral no CadÚnico.

Votação ;

; Ao emitir ou renovar um documento pessoal de identificação;

pessoal de identificação; Quando você recebe o seu benefício com reconhecimento biométrico ;

; Ao fazer a sua declaração do imposto de renda.

Quando fazer a prova de vida?

A obrigatoriedade da prova de vida está suspensa até o dia 31 de dezembro de 2022. Dessa forma, nenhuma benefício previdenciário será suspenso, bloqueado ou cancelado até esta data.

No entanto, o serviço continua disponível para aqueles que desejarem realizar de forma voluntária ainda este ano. Para isso, o beneficiário pode se dirigir à sua agência bancária.

Outra forma de fazer a prova de vida é através do aplicativo Meu INSS, por meio do reconhecimento facial.

A partir de janeiro de 2023, o INSS passará a fazer o cruzamento de dados. Assim, basta ter realizado algumas das opções citadas acima para a manutenção do seu benefício.

No entanto, caso não seja possível realizar a comprovação de vida dessa forma, o beneficiário poderá receber uma notificação para a realização da prova de vida. Assim, ela acontecerá, preferencialmente, de forma eletrônica.

Dessa forma, mesmo que você seja notificado, não será necessário passar horas na espera após se deslocar para uma das agências da Previdência Social.

Teve o benefício bloqueado, suspenso ou cancelado? Saiba o que fazer

Existem alguns casos em que os beneficiários do INSS têm o seu benefício bloqueado suspenso ou cancelado. O bloqueio e suspensão do pagamento podem acontecer caso não haja a comprovação de prova de vida. E tempos depois, é possível que haja o cancelamento do benefício.

Mas nem tudo está perdido! Caso o seu benefício tenha sido bloqueado ou suspenso, você poderá reativá-lo. Para isso, basta se dirigir à agência bancária onde você recebe o benefício e solicitar a reativação.

Caso haja o cancelamento, será necessário solicitar a reativação por meio do INSS.

Como consultar meu benefício do INSS?

Você pode consultar o seu benefício do INSS de forma simples diretamente do seu celular. O procedimento é fácil e livre de burocracia.

Para isso, você precisará apenas do seu celular com acesso a internet. Confira o passo a passo:

Baixe o aplicativo Meu INSS no seu celular; Depois, faça login utilizando o seu CPF e a senha do GOV.BR. Caso ainda não possua senha, o app irá te redirecionar para se cadastrar; No seu primeiro acesso, você deverá autorizar a utilização dos seus dados pessoais, clicando em confirmar; Ao abrir a tela inicial do aplicativo, será possível observar todas as informações sobre o seu benefício previdenciário.

Você também pode realizar este procedimento via web, no site oficial do Meu Inss.