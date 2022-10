Randstad anuncia NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A Randstad é a líder mundial em soluções de Recursos Humanos para as empresas. Essa empresa surgiu de uma ideia de uma bicicleta. Hoje a companhia está com 67 vagas de empregos abertas. Confira, a seguir.

Randstad anuncia vagas disponíveis pelo Brasil

A Randstad atua arduamente para entregar soluções de Recursos Humanos para as empresas do país. Essa companhia leva as pessoas e as empresas adiante, o que faz toda a diferença em um segmento que está em constante transformação.

A maioria das organizações acredita que o talento é um recurso estratégico, principalmente para enfrentar os desafios diários dentro de uma empresa. Quer fazer parte da equipe que ajuda as companhias a alcançarem bons resultados estratégicos? Confira os cargos e regiões:

Exe. Regional de Vendas – Pará;

Ope. de Serviços Automotivos – São Bernardo do Campo / SP;

Aux. de Logística (Exclusiva PCD) – Araçariguama / SP;

Promotor (a) – São Gonçalo da Sapucaí / MG;

Programa de Estágio – Rio de Janeiro;

Assist. de Loja – Goiânia / GO;

Engenheiro de Processos – Limeira / SP;

Consultor (a) de Vendas – São Paulo / SP;

Motorista de Entrega – Itajaí / SC;

Operador (a) de Logística – Contagem / MG.

Como se candidatar

A Randstad é uma empresa empenhada em levar as pessoas e as empresas adiante. Entretanto, para entregar as melhores soluções, a companhia quer montar uma equipe de colaboradores preparada para enfrentar os desafios diários.

Hoje a companhia está com oportunidades para executivo, programa de estágio, auxiliar, promotor, engenheiro, motorista e consultor. Quer fazer parte da equipe? Acesse o site 123empregos e envie seu currículo para avaliação.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.