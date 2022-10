Você tem sentido um desejo de produzir sempre mais? Parece que nunca é o bastante? Saiba que você não está sozinho nessa situação.

Infelizmente, nos dias atuais, muitos resultados exorbitantes têm sido cobrados das pessoas. Basta darmos uma olhada em algumas redes sociais (especialmente as profissionais) para percebermos o quanto as pessoas estão, a cada dia, querendo apresentar mais e mais resultados.

Porém, em algum momento a conta desse tipo de situação irá chegar. E ela pode ser cara em muitos casos.

Por isso, refletimos sobre essa temática no decorrer deste texto. Confira.

Será que é um problema ter o desejo de produzir sempre mais?

Na realidade, o desejo de produzir sempre mais, em si, pode não ser maléfico. Tudo é uma questão de equilíbrio e perspectiva.

Por exemplo, se você sente que pode desenvolver um pouco mais o seu trabalho, e tem estudado para atingir esse resultado, tudo bem! Agora, se você tem atingido um bom desempenho, mas está, a cada dia, lutando para alcançar novos e novos patamares, sem nunca ter a sensação de que conseguiu algo relevante, talvez seja interessante observar a situação com mais cuidado.

Afinal, se você nunca se sente satisfeito com os resultados atingidos, como poderá viver a sensação de dever cumprido? Ou o bem-estar de ter alcançado um grande sonho?

Fazer essas reflexões pode ser um dos caminhos para não no sobrecarregarmos tanto no dia a dia. Abaixo explanamos mais detalhes que partem dessas ideias reflexivas:

1. Quando não há um objetivo

O desejo de produzir sempre mais pode ser um problema quando não temos um objetivo claro. Isto é, se a meta é, simplesmente, produzir mais, será que há um sentido real por trás disso? Ou estamos sendo apenas ambiciosos no mal sentido? Pense um pouco sobre isso.

Agora, se há objetivos de curto, médio e longo prazo, talvez tenhamos um porquê por trás da situação. Só que ainda assim devemos cuidar das sobrecargas, ok?

2. A comparação excessiva que adoece

Normalmente, quando estamos em uma fase de sentir o desejo de produzir sempre mais, começamos a nos comparar com os outros e com o que poderíamos ter sido (mesmo que esse “poderia ter sido” sequer exista). Essa comparação excessiva pode sobrecarregar a autoestima e, consequentemente, a saúde.

3. A sobrecarga que ocasiona efeitos na saúde física e mental

Sobrecarregar a rotina com diversas tarefas, apenas para “conseguir produzir mais”, pode ser algo muito perigoso. O excesso de trabalho e a falta de descanso, afinal, são duas peças que ocasionam impactos na saúde física e mental, levando os indivíduos ao burnout.

4. A constante sensação de insatisfação

Quando o desejo de produzir sempre mais faz parte da rotina do indivíduo, é bem possível que ele tenha dificuldades para sentir satisfação no que faz. Isto é, a insatisfação opera com frequência, ocasionando impactos no humor, na qualidade de vida, etc.

5. A falta de auto reconhecimento

A busca incessante por resultados cada vez mais elevados pode ocasionar a falta de auto reconhecimento. Isto é, a pessoa pode até ter bons resultados, mas ela sempre busca mais, nunca vendo a sua real posição como boa o bastante.

Essa falta de auto reconhecimento pode impactar a autoimagem e a autoestima, resultando em possíveis problemas emocionais. Fique atento a isso.