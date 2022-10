Vale-Gás terá NOVO pagamento de R$ 112 neste ano; veja quando

A última parcela do Vale-Gás do mês de outubro foi paga no último dia 25. No entanto, tendo em vista que o benefício não é liberado mensalmente, os beneficiários se questionam se o programa terá mais pagamentos ainda neste ano.

Primeiramente, é importante salientar que o Vale-Gás é pago bimestralmente. Como o último pagamento foi realizado neste mês, em novembro o repasse não será liberado pelo Governo.

No entanto, os beneficiários poderão receber um novo lote em dezembro, que será o último pagamento no valor de R$ 112. Dessa forma, assim como os últimos pagamentos, o vale-gás do fim do ano será repassado em 100% do valor da média nacional do botijão de 13 kg de gás.

É importante salientar que em janeiro de 2023 os pagamentos do Vale-gás serão retornados para o valor habitual de 50% do valor do botijão de gás.

Quem pode receber o Vale-Gás

Para ter direito ao vale-gás nacional é necessário ter uma renda per capita de até meio salário mínimo. Considerando os dados oficiais deste ano de 2022, o valor máximo é de R$ 606. Quem recebe acima deste nível não será considerado.

Além da questão da renda, o cidadão precisa ter uma conta ativa e atualizada no sistema do CadÚnico ou ao menos ser usuário do Benefício de Prestação Continuada (BPC) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O projeto que cria o vale-gás nacional diz ainda que mulheres que tenham sofrido algum nível de violência doméstica, e que estejam sob medida protetiva da polícia também têm direito ao recebimento do saldo.

Como se inscrever no Vale-gás?

Para receber o vale-gás não é necessário fazer inscrição. Isso porque, assim como o Auxílio Brasil, o benefício é liberado para as famílias em situação de vulnerabilidade, que já estão inscritas no CadÚnico.

Dessa forma, para receber os valores, o interessado deve comparecer à um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para realizar a inscrição do CadÚnico, caso ainda não possua cadastro. No entanto, é importante salientar que a inscrição no Cadastro Único não é garantia de recebimento do programa.

De acordo com informações do governo, a prioridade para o pagamento é para mulheres chefes de família e vítimas de violência doméstica.