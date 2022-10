YouTube.com/Activate 2022 | Guia para ativação do YouTube

É essencial ativar o Youtube no dispositivo em que deseja transmitir conteúdo. O Youtube é uma das mais renomadas plataformas de streaming de conteúdo online. Além disso, é um dos motores de busca online mais populares. As pessoas assistem mais conteúdo no Youtube do que em qualquer outra plataforma OTT.

O Youtube está disponível para todos e não é limitado pela compatibilidade do dispositivo ou plataforma. Você pode usar o Youtube em todos os seus dispositivos, sejam celulares, computadores ou até mesmo smart TVs. É sempre melhor assistir a vídeos ou conteúdo na tela grande do que na tela pequena de um smartphone.

Mas como você pode usar o Youtube em dispositivos como Playstation, smart TV, Apple TV, Roku, Kodi e vários outros dispositivos? Você pode configurar facilmente o Youtube e ativar sua conta do Youtube em dispositivos inteligentes e acessar o conteúdo.

Você pode ativar o Youtube em alguns passos simples usando Youtube.com/active. Neste artigo, discutiremos como você pode ativar o Youtube usando Youtube.com/activate.

Ative o Youtube usando Youtube.com/activate

Esse processo é bem mais fácil quando comparado ao processo normal de login na sua conta. Além disso, o processo é curto e, em segundos, você poderá acessar o conteúdo que estava assistindo no Youtube em seu telefone.

Youtube.com/activate torna muito mais fácil e simples para os usuários fazer login em sua conta e ativar o Youtube. No entanto, antes de continuar com o processo, certifique-se de ter o aplicativo Youtube em seu dispositivo.

Hoje em dia, todas as TVs inteligentes e esses dispositivos vêm com um aplicativo do Youtube embutido. No entanto, se sua TV não vier com o aplicativo do Youtube, você poderá instalar o aplicativo facilmente.

Para fazer isso, você terá que visitar a loja no seu dispositivo e baixar o aplicativo do Youtube de lá. Na Android TV, você terá que visitar a PlayStore; para Roku, visite Channel Store; para Playstation, visite a PlayStation Store, etc.

Baixe e instale o aplicativo Youtube da respectiva loja em seus dispositivos inteligentes e instale-o.

Passos para ativar o Youtube na Smart TV, Kodi, Xbox, PS4

Agora que você baixou e instalou o aplicativo Youtube em seu telefone, é hora de ativá-lo usando Youtube.com/activate. Vamos discutir o processo de ativação do Youtube usando Youtube.com/activate.

Passo 1. Abra o aplicativo do Youtube na sua TV. Você o encontrará na tela inicial, onde todos os aplicativos são exibidos. Você pode encontrar o Youtube na gaveta de aplicativos.

Passo 2. Agora, no aplicativo do Youtube, selecione o ícone de engrenagem. Provavelmente, você encontrará o ícone de engrenagem no canto superior direito da tela.

Etapa 3. O ícone de engrenagem abrirá uma lista de opções. A partir daqui, selecione Entrar, para fazer login na sua conta. Ao selecionar Entrar, você receberá um código de 8 dígitos na tela. Não feche o aplicativo agora porque o código de 8 dígitos exibido na tela será usado para ativar o Youtube.

Passo 4. Agora, você terá que acessar o Youtube.com/activate no seu computador ou celular. Abra o navegador no seu celular ou PC e navegue até o endereço da web Youtube.com/activate. Verifique se você está conectado à sua conta do Google em seu navegador. Faça login com a conta para a qual você deseja acessar o Youtube e transmitir conteúdo.

Etapa 5. Ao acessar youtube.com/activate, você será solicitado a inserir o código de 8 dígitos exibido na sua TV ou em qualquer outro dispositivo que esteja usando o Youtube.

Etapa 6. Após inserir o código de 8 dígitos, clique em próximo para continuar. Dê acesso ao seu Youtube. Agora seu Youtube será ativado no seu dispositivo. Você poderá acessar o conteúdo do Youtube no seu dispositivo.

O que ter em mente durante o YouTube.com/Activate?

Há algumas coisas a serem lembradas ao ativar a conta do Youtube usando Youtube.com/activate.

Certifique-se de acessar o URL correto. Não substitua a barra invertida pela barra. A URL é Youtube.com/activate e não Youtube.com\activate.

Esse método funciona com a maioria dos dispositivos inteligentes, como Apple TV, Android TV, PlayStation, Kodi, Roku ou qualquer outro dispositivo.

Ao acessar youtube.com/activate, você será direcionado para o endereço da web – https://accounts.google.com então você não deve se preocupar com isso.

Certifique-se de que sua TV ou dispositivo inteligente esteja conectado a uma conexão Wi-Fi estável. Isso é para garantir uma transmissão contínua na tela grande. Além disso, certifique-se de que seu telefone ou computador no qual você acessará o dispositivo tenha uma conexão estável com a Internet.

Palavras finais

O streaming de conteúdo em uma tela maior é muito melhor do que o streaming de conteúdo em uma tela pequena. Youtube.com/activate torna mais fácil para os usuários ativar o Youtube em seus dispositivos inteligentes. Espero que você não tenha achado o processo muito difícil se este artigo o ajudou a ativar o Youtube no seu dispositivo.